Im K20 Die Kunstsammlung NRW sortiert ihre Schätze neu

180 Werke wurden in 20 Denkeinheiten gefasst und in den Dialog zueinander gesetzt. Warum Kolonialismus untrennbar mit Expressionismus verbunden ist, erfährt man durch Bilder der Gruppen Blauer Reiter und Brücke. Andernorts, was ein abstraktes Bild eigentlich ausmacht. Oder wie Joseph Beuys und Charlotte Posenenske in den 1968er Jahren das Denken über Kunst und Gesellschaft verändert haben. An einer Wand wurde zu Picasso, Francis Bacon und Anys Reimann Reimanns offenes Gedicht „Eine Frau“ an die Wand gehängt. Allerorten Didaktik - aber ohne erhobenen Zeigefinger, dafür in verständlicher Sprache. Sorgsam ausgewählte Farbstreifen dienen in den Räumen als Textverstärker. Sammlungsleiterin Vivian Trommer hat mit ihrem Team eine ebenso zwingende wie würdevolle Anordnung der 180 Kunstkostbarkeiten geschaffen. Das sanfte Oberlicht inszeniert ohne Grellheit mit.