Mit Hundekot angegriffene Journalistin Wiebke Hüster schockiert über Goeckes „Entschuldigung“

Das sagte Hüster am Dienstagabend im 3sat-Kulturmagazin „Kulturzeit“. Am Anfang heiße es in dem Statement zwar, er möchte sich entschuldigen. „Aber dann schaltet er sofort um und verstärkt die Vorwürfe, die er ohnehin gegen mich erhoben hat, nochmal.“ Hüster fügte hinzu: „Was für eine Art von Entschuldigung soll denn das bitte sein? Das ist eine Rechtfertigung. Plus: Wir reden hier über einen Straftatbestand. Das ist Beleidigung und Körperverletzung.“