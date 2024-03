Welcher Ort ist darauf zu sehen? Große Resonanz auf Bild von Hilma af Klint

Am Samstag, 16. März, eröffnet die Schau „Hilma af Klint und Wassily Kandinsky - Träume von der Zukunft“ im K20 in Düsseldorf. Auch dort wird die Graphitskizze zu sehen sein, versehen mit dem Hinweis, dass nicht geklärt sei, welche Ansicht am Rhein das Werk wiedergebe.