„It's Robbie“ Hat Banksy 2003 seinen echten Namen verraten?

Eine eindeutige Bestätigung ist das nicht, wie das Portal „Bristol Live“ am Dienstag betonte. Aber der Name heizt die seit Jahren wabernden Gerüchte weiter an. Schon 2008 war sich die britische Boulevardzeitung „Mail on Sunday“ sicher, dass es sich bei Banksy um den Künstler Robin Gunningham aus Bristol handelt. Das Blatt berief sich auf ein Foto aus Jamaika von 2004, das Banksy bei der Arbeit zeigen soll - die Person sei in Bristol als Robin Gunningham identifiziert worden. Doch echte Beweise blieb auch die „Mail“ schuldig. Der Spitzname „Robbie“, den Banksy selbst in dem alten BBC-Interview nennt, könne aber durchaus auf Robin schließen lassen, schrieb „Bristol Live“ nun. Und: Der am 28. Juli 1973 geborene Gunningham habe den Namen Robin Banks genutzt.