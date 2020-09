Habitat-Gründer : Terence Conran im Alter von 88 Jahren gestorben

Terence Conran (Archivbild). Foto: AFP/CARL COURT

London Mit seiner Kette Habitat machte er eine schicke Designereinrichtung ab den 60er Jahren für die Mittelschicht erschwinglich und den kostengünstigen Verkauf von Möbeln in flachen Kartons soll er schon lange vor Ikea praktiziert haben - nun ist Terence Conran im Alter von 88 Jahren gestorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In seinem Landhaus außerhalb Londons sei der britische Designer und Unternehmer am Samstag "friedlich" eingeschlafen, teilte seine Familie in einer Erklärung mit.

In der Mitteilung wurde Conran als "Visionär" gewürdigt, "der ein außergewöhnliches Leben und eine außergewöhnliche Karriere" gehabt habe. 1931 in einem Londoner Vorort geboren hatte er seine Karriere mit der Herstellung und dem Verkauf von Möbeln begonnen, bevor er überall in London Restaurants eröffnete.

1964 gründete Conran mit Habitat eine Möbelkette mit dem Motto "zeitgemäßes Design zu erschwinglichen Preisen". Später gab es auch in einigen deutschen Innenstädten Habitat-Filialen. 1992 wurde Habitat vom Ikea-Mutterkonzern aufgekauft. Nachdem der schwedische Möbelriese Habitat wieder abgestoßen hatte, ging Habitat Deutschland in die Insolvenz. Alle Geschäfte hierzulande wurden geschlossen.

Foto: dpa/Dennis Van Tine 80 Bilder Diese bekannten Menschen sind 2020 gestorben

Conran machte sich auch als Gründer der Designermöbel-Kette The Conran Shop sowie als Initiator und Geldgeber des Design Museum in London einen Namen. Dessen Direktor Tim Marlow erklärte zu Conrans Tod, der Unternehmer habe dabei geholfen, "das Nachkriegs-Großbritannien neu zu entwerfen und sein Vermächtnis ist riesig". Generationen von Designern wie Mary Quant, David Mellor oder Jony Ive hätten in Conran ein Vorbild gesehen.

(felt/AFP)