Antisemitismus Vorwürfe Gesamte Kommission der documenta tritt zurück

„Unter dem Eindruck der Terrorattacken der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem zunehmenden Antisemitismus in Deutschland sowie den polarisierten Debatten darum, ist der Arbeitsprozess der Findungskommission für die Künstlerische Leitung der 'documenta 16' in den vergangenen Wochen immer mehr unter Druck geraten“, heißt es in der Erklärung der vier nun zurückgetretenen Mitglieder. Nach einem „intensiven Gespräch über mögliche Konsequenzen für den weiteren Findungsprozess“ hätten die vier Kommissionsmitglieder sich zum Rückzug entschlossen und diese Entscheidung am Donnerstagabend der Geschäftsführung mitgeteilt.