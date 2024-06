Ausstellung „Verborgene Schätze“ „Ich habe Badezimmer gesehen, in denen Bilder von Gerhard Richter hängen“

Der Titel dieser Ausstellung mit Arbeiten von Gerhard Richter ist wörtlich zu nehmen: „Verborgene Schätze“ versammelt vom 5. September an Werke aus Privatsammlungen, die zuvor selten oder sogar noch nie öffentlich gezeigt wurden. Im Düsseldorfer Kunstpalast werden spektakuläre Gemälde zu sehen sein - von den Anfängen des heute 92-Jährigen in den frühen 1960er Jahren bis in die jüngste Vergangenheit. Alle gezeigten Stücke stammen aus dem Besitze rheinischer Sammler. Richter-Spezialist Markus Heinzelmann hat die Schau kuratiert. Im Interview erzählt er, dass mancher Sammler gar nicht ahnte, unter welchen Werten er als Kind gespielt hat.