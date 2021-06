Maurer gesteht Diebstahl des „Frauenkopf“ : Vor neun Jahren in Athen gestohlenes Picasso-Gemälde wiedergefunden

Vor neun Jahren in Athen gestohlenes Picasso-Gemälde wiedergefunden

Das Gemälde „Frauenkopf“ von Pablo Picasso, ausgestellt in der Nationalgalerie in Athen. Foto: dpa/Christina Zachopoulou

Athen Ein spektakulärer Kunst-Raub in Griechenland hat nun ein Ende gefunden. Picassos vor neuen Jahren gestohlener „Frauenkopf“ ist wieder zurück. Ein Maurer stellte sich der Polizei.

Mehr als neun Jahre nach einem Einbruch in die Nationalgalerie von Athen hat die griechische Polizei ein damals gestohlenes Picasso-Gemälde wiedergefunden. Ein 49-jähriger Maurer sei als Tatverdächtiger festgenommen worden und habe den Raub gestanden, teilte die Polizei am Dienstag in der griechischen Hauptstadt mit. „Das ist ein ganz besonderer Tag, ein Tag der großen Freude und Emotion“, sagte Kulturministerin Lina Mendoni.