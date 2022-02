Am 9. Februar 2022 wird Gerhard Richter 90 Jahre. Wir gratulieren dem großen Künstler und zeigen einiger seiner bekannten Werke.

Der in Köln lebende Gerhard Richter gilt als höchstdotierter lebender Maler überhaupt. Geboren wurde er am 09.02.1932 in Dresden und studierte dort in den frühen 1950er Jahren an der Kunstakademie. Von 1971 bis 1993 war er dort Professor für Malerei.