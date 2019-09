Kunstprojekt in Klagenfurt : Warum ein Wald in einem Fußballstadion steht

Klagenfurt Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mitten im Fußballstadion von Klagenfurt stehen aktuell 299 Bäume. Bereits am ersten Tag haben sich Tausende die Installation angeschaut.

Die Installation stellt einen Mischwald aus Birken, Zitterpappeln, Stieleichen, Lärchen, Waldföhren und weiteren Bäumen dar, den es so wegen der weit verbreiteten Monokulturen in der Natur nicht mehr oft gibt. In den Eröffnungsreden wurde dieses Thema ebenso angesprochen wie der Klimawandel und die Vernichtung des Regenwaldes. Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen wies in seiner Grußbotschaft darauf hin, welch große Wirkung Kunst erzielen könne.