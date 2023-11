Florian Illies über Caspar David Friedrich „Menschen sahen bei ihm aus wie skurrile lange Lulatsche“

Es ist ein bisschen, als reiste man mit der Zeitmaschine ins 19. Jahrhundert, um im Atelier von Caspar David Friedrich Mäuschen zu spielen: Florian Illies widmet dem berühmtesten deutschen Maler sein neues Buch „Zauber der Stille“. Und wieder gelingt es dem 52-Jährigen, das Publikum dicht an die Ereignisse und Personen der Vergangenheit heranzuführen. Aus vielen unmittelbar erzählten Episoden und Schlaglichtern fügt Illies wie schon in seinen Bestsellern „1913“ und „Liebe in Zeiten des Hasses“ das Mosaik einer Ära zusammen.