„Leander Haußmanns Stasikomödie“ : Sodom und Gomorrha in Prenzlauer Berg

Eigentlich soll Ludger Jung für die Stasi die DDR-Bohème ausspionieren. Aber ihm kommt das süße Leben dazwischen. Leander Haußmann erzählt seine persönliche und sehr amüsante Sicht auf die Vergangenheit.

Die Ampel ist rot und wird es lange bleiben. Kein Auto weit und breit. Ludger (David Kross) bleibt stehen. Geduldig wartet der vorbildliche Passant auf das grüne Männchen. Selbst als ein Kätzchen droht, von einem herannahenden Transporter überfahren zu werden, übertritt er nicht die Bordsteinkante. Ludger hat die Prüfung bestanden. Die Talentsucher der DDR-Staatssicherheit, die das Verhalten an der manipulierten Ampel observieren, glauben, mit dem jungen Mann einen guten Fang gemacht zu haben. Wer sich so stur an Regeln hält, ist in der Firma gut aufgehoben. Und so findet sich der harmlose Opportunist schon bald als Undercover-Agent im Prenzlauer Berg wieder, wo er die dortige Künstlerszene ausspionieren soll.