Museum Küppersmühle : Mehr Fläche für größeren Kunstgenuss

Blick in den Übergang vom alten Gebäude zum Erweiterungsbau der Küppersmühle. Foto: dpa/Bernd Thissen

Der Umbau ist ein Kunstwerk an sich: Das Museum Küppersmühle wurde erweitert. 6100 Quadratmeter Ausstellungsfläche stehen nun zur Verfügung.

Eine wechselhafte Museumsbaugeschichte ist nun zu einem Ende gekommen, einem großartigen Ende. Nach vierjähriger Bauzeit wurde der Erweiterungsbau des Museums Küppersmühle vorgestellt. Jacques Herzog (zweiter Kopf des international bekannten Architektenbüros Herzog & Meuron) reiste aus Basel an, um – nicht ohne Stolz – den Neubau zu präsentieren. Herzog verschwieg dabei nicht die „Krise“, die fast zum Scheitern des Bauprojekts geführt hatte.

Der erste Erweiterungsplan sah vor, einen riesigen quaderförmigen Baukörper, halb über dem Abgrund schwebend, auf die Silos des ehemaligen Mühlengebäudes zu setzen. Pfusch am Bau machte diesen Plan zunichte, triebe das städtische Bauunternehmen Gebag fast in den Ruin. Die Wende kam, als das Milliardärs-Ehepaar Sylvia und Ulrich Ströher das Museum und die Kosten für den neuen Erweiterungsbau übernahmen. Und der ist gewissermaßen das Gegenteil des Ursprungsplans. Während der erste Architektenplan einen auf den Silos balancierenden, weithin sichtbaren Leuchtkörper vorsah, reiht sich der nun verwirklichte Erweiterungsbau in die bestehende Backsteinarchitektur des Altbaus ein.