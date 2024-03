Museum in Amsterdam Schmerzhafte Erinnerung

Fassbar ist das Grauen freilich auch so, etwa in einem Raum, dessen Wände komplett mit amtlichen Verordnungen bekleidet sind, welche die Opfer erst vom Rest der Bevölkerung isolierten, ehe sie der NS-Mordmaschine samt einheimischer Kollaborateure und Judenjägern schutzlos ausgeliefert waren. Auch die Kartei des von den Deutschen gegründeten „Jüdischen Rates“ trägt dazu bei, ebenso wie die persönliche Gegenständen von Shoa-Opfern. Daneben finden sich über das Museum verteilt 19 „Vergiss mein nicht“-Installationen, so Kuratorin Annemiek Gringold, in denen an die Geschichte einzelner Ermordeter erinnert wird.