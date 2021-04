Gemälde könnte 150 Millionen wert sein : Ein Caravaggio zum Spottpreis von 1500 Euro?

Madrid Das wäre das Schnäppchen des Jahres geworden: Ein Gemälde, das möglicherweise vom legendären italienischen Barockmaler Michelangelo Merisi da Caravaggio stammt, wäre in Spanien um ein Haar ohne eingehende Prüfung zum Spottpreis versteigert worden.

Der Spanier José de Ribera war ein „Caravaggista“, ein Anhänger des Caravaggismo. Er lebte und arbeitete Anfang des 17. Jahrhunderts jahrelang in Italien, in Rom und auch in Neapel. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass man angenommen hat, er habe das Bild gemalt. Falls es sich herausstellen sollte, dass es sich um ein Werk Caravaggios handelt, „könnte der Preis bei 100 bis 150 Millionen liegen, wenn man es an einen Privatsammler verkauft“, zitiert „El Mundo“ den italienischen Experten Vittorio Sgarbi.