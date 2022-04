Auktion im Düsseldorfer Ehrenhof : Gursky, Cragg und Co. kommen unter den Hammer

Düsseldorf 24 Künstler aus der Region haben eigene Werke für eine Auktion mit besonderem Charme gespendet: Der Erlös der Versteigerungen kommt dem Düsseldorfer Kunstpalast zugute.

Einer besonderen Kunstauktion können Interessierte am Mittwoch, 27. April, im Robert-Schumann-Saal beiwohnen. Sie gilt nicht der Ukraine, sondern dem eigenen Haus. Museumschef Felix Krämer möchte ein Gemälde von Marianne von Werefkin in seiner Sammlung haben, um wenigstens eine Künstlerin aus dem Bereich des Expressionismus und des Blauen Reiters zeigen zu können. Nun spenden 24 Künstler vorwiegend aus dem Rheinland ihre Werke, die von hoher und höchster Qualität sind. Am Mittwoch um 19 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem Empfang im Foyer des Kunstpalastes. Um 20.15 Uhr will Robert van den Valentyn, Gesellschafter des Kölner Auktionshauses Van Ham, das Hämmerchen schwingen. Ein Aufgeld verlangt er nicht.