Finanzierung gesichert : Deutsches Fotoinstitut kommt nach Düsseldorf

Der Ehrenhof in Düsseldorf, rechts das NRW-Forum, im Hintergrund die Tonhalle (Archivfoto). Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Stadt und Land beteiligen sich an den Kosten für den Bau eines zentralen Fotozentrums am Ehrenhof in Düsseldorf. Der Bund hatte dafür am Donnerstagabend bereits 41,5 Millionen Euro bewilligt.

Die Stadt Düsseldorf und das Land Nordrhein-Westfalen beteiligen sich an den Kosten zum Bau eines nationalen Fotoinstituts. Das teilte die Staatskanzlei NRW am Freitagmorgen mit. „Die Landesregierung und die Landeshauptstadt werden ihrerseits die Ko-Finanzierung des Instituts gewährleisten, das einen zentralen Beitrag zur Bewahrung und Vermittlung des nationalen fotografischen Kulturerbes leisten wird“, teilte die Landesregierung mit. Am Donnerstag hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages 41,5 Millionen Euro für die Errichtung eines zentralen Fotozentrums in Düsseldorf bewilligt – allerdings sind die Mittel an die Bedingung geknüpft, dass sich Stadt und Land in gleicher Höhe an den Kosten beteiligen. Dafür gibt es nun grünes Licht.

Für das „Deutsche Fotoinstitut Düsseldorf“ soll ein Neubau am Ehrenhof gegenüber dem NRW-Forum und nahe dem Kunstpalast entstehen. Das Zentrum soll einen zentralen Beitrag zur Bewahrung und Vermittlung des nationalen fotografischen Kulturerbes leisten, heißt es von der Landesregierung.

