Ausstellung „Captivate“ verschoben : Claudia Schiffer kommt erst im Herbst in den Düsseldorfer Kunstpalast

Düsseldorf Wegen der Pandemie verschieben sich die Starttermine vieler Ausstellungen. Auch das Museum Kunstpalast reagiert und verlegt die von dem deutschen Supermodel kuratierte Schau vom Frühling in den September.

Die gute Nachricht: Claudia Schiffer kommt wie versprochen nach Düsseldorf und zeigt im Kunstpalast Stationen eines außergewöhnlichen Lebens. Allerdings wird das deutsche Supermodel statt im Frühjahr erst im September des nächsten Jahres die ungewöhnliche Show „Captivate“ („Faszinieren“) eröffnen, bei der Arbeiten berühmter Fotografen, aber auch Kleider und weitere Dinge aus dem persönlichen Archiv gezeigt werden. Kunstpalast-Chef Felix Krämer, der die spektakuläre Ausstellung eingetütet und vorab hohe Aufmerksamkeit erregt hat, ist darüber nicht froh. Aber es gebe derzeit keinen anderen Weg, sagt Krämer auf Anfrage. Er habe „mit Claudia“ die Lage besprochen. Gemeinsam habe man die Ausstellung verschoben. „In einer normalen Welt“, so Krämer, „wäre Claudia natürlich zum vereinbarten Termin gekommen.“ Die Verschiebung liege ausschließlich an den steigenden Corona-Kurven, in deren Folge international das öffentliche Leben zum Erliegen kommt und weiterhin die Türen von Museen geschlossen bleiben.

Der Lockdown mache direkte persönliche Kontakte derzeit nur schwer möglich, sagt Krämer. Er stehe dennoch mit dem in London lebenden Star in Kontakt. Vor wenigen Wochen erst hat die in Rheinberg geborene Schiffer ihre Mutter verloren. Im Sommer ist Schiffer, die drei Kinder im Teenageralter hat, 50 Jahre alt geworden und immer noch gefragt für Mode- und Werbekampagnen. Der erste Schritt ins Ausstellungswesen muss für sie viel bedeuten, adelt es doch ein knallhartes Business zur Kunstform und nimmt den künstlerischen Anteil ernst, ohne den alltäglichen zu übertünchen. Berühmte Fotografen haben mit ihren Modeshootings Akzente und Trends gesetzt. In Düsseldorf will Schiffer anhand von 120 Exponaten ein Panorama ihrer Welt eröffnen mit Fotografien und Erinnerungsstücken aus ihrem illustren Leben als globale Fashion-Ikone.