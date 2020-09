Doku „Body of Truth“ : Der weibliche Körper als Schlachtfeld

Marina Abramovic (l.) mit Shirin Neshat in „Body Of Truth“. Foto: Verleih

Düsseldorf Die Doku „Body Of Truth“ porträtiert mit den Künstlerinnen Katharina Sieverding, Marina Abramovic, Shirin Neshat und Sigalit Landau vier völlig unterschiedliche Charaktere.

Von Philipp Holstein

Besonders eindrucksvoll sind die Szenen mit der israelischen Künstlerin Sigalit Landau. Die 51-Jährige wuchs in einer Familie von Holocaust-Überlebenden auf, sie wohnt in Tel Aviv. Und sie sagt, das Objekt, das Geschichte im Allgemeinen, den Nahost-Konflikt im Besonderen und den ewigen Kampf um die Grenzen am besten symbolisiere, sei der Stacheldraht. Dann sieht man einen Ausschnitt aus ihrer berühmten und blutigen Arbeit „Barbed Hula“: Die nackte Lan­dau lässt einen Hoola-Hoop-Reifen kreisen. Der Reifen ist aus Stacheldraht, und dessen lange Dornen reißen Landaus Bauch mit jedem Hüftschwung weiter auf.

Der Dokumentarfilm „Body Of Truth“ porträtiert vier Künstlerinnen, die jede auf ihre Weise den weiblichen Körper inszenieren. Regisseurin Evelyn Schels ist Expertin für Kunstdokus, von ihr stammt etwa auch das Porträt zum 75. Geburtstag von Georg Baselitz. In ihrer neuen Produktion stellt sie Landau neben Katharina Sieverding, Shirin Neshat und Marina Abramovic. „Der Körper lügt nie“, sagt Abramovic, die sich seit Beginn ihrer Karriere als Performerin öffentlich Schmerzen zufügt. Sie ritzt sich den kommunistischen Stern in den Bauch, und sie sagt, dass ihre Haut das Papier sei und die Rasierklinge der Stift, und dass sie stellvertretend für alle Schmerz erleide, damit alle sich durch Schmerz von Schmerz befreien könnten: „Jeder kann seinen Shit auf mich projizieren.“

Shirin Neshat lebt heute in New York, und in ihrer Kunst bezieht sie sich auf ihre iranische Heimat. Je nach der dort herrschenden Ideologie werde der Körper der Frau zum Schlachtfeld gemacht, sagt sie, und indem sie sich selbst in ihren Werken als Motiv inszeniere, nehme sie den Standpunkt anderer Frauen ein. Die Düsseldorferin Katharina Sieverding fällt aus dieser Reihe insofern heraus, als sie sagt, sie könne nicht nachvollziehen, warum man den eigenen Körper verletze. Aber auch ihre Arbeiten inszenieren Körper. Das eigene Gesicht etwa. Auch ihre Kunst ist politisch, als Hinterfragung nationaler Identität, als Versuch, die Erinnerung an den Nationalsozialimus wachzuhalten und als Geste der Widerständigkeit.

Schels lässt die Künstlerinnen sprechen, zeigt Aufnahmen jener historischen Ereignisse, die auf das Denken dieser Frauen einwirkten, und schneidet Szenen aus Filmen und Performances dazu. Man hätte sich bisweilen mehr Interaktionen zwischen den Porträts gewünscht., mehr Reibung. So ist „Body Of Truth“ eher Nebeneinander als Gegenüberstellung. Trotzdem ist der Film sehenswert. Weil jede Künstlerin vor ihrem individuellen Hintergrund darlegt, wie man sich gegen die Verhältnisse stellen, einen Stock in die Speichen halten kann und andere damit sensibilisiert. Es ist faszinierend, wie unterschiedlich diese Persönlichkeiten sind: Abramovic, die Berserkerin. Sieverding intellektuell, Neshat unerbittlich, Landau melancholisch und dabei unheimlich bestimmt. Und wie sehr sie sich doch ähneln in Bezug auf den Mut, ihre Mission zu verfolgen.

Gegen Ende treten Abramovic und Neshat aus ihren Porträts heraus und treffen aufeinander. „Die Frau ist das mächtigste Wesen auf der Welt“, sagen sie. Für die letzte Einstellung werden alle Künstlerinnen nebeneinander montiert. Sie tragen schwarz, sie sehen aus wie Kriegerinnen, und sie sind kampfbereit.