Offener Streit um documenta : Bund will mehr Einfluss - Kasseler Oberbürgermeister droht mit Alleingang

Kassel/Berlin Der Bund will nach dem Antisemitismus-Eklat bei der documenta künftig mehr Einfluss auf die Schau. Kassels Oberbürgermeister stellt sich quer. Im Zweifel will er die Kunstausstellung allein finanzieren.

„Der Stadt Kassel ist es nicht nur durchaus finanziell möglich, sondern insbesondere vor dem Hintergrund der Bedeutung der documenta für unsere Stadt und Stadtgesellschaft auch ideell möglich, die Verantwortung für diese herausragende Veranstaltung auch ohne Beteiligung aus der Bundeshauptstadt zu tragen“, entgegnete ihr nun Geselle (SPD) in einem Brief. Das Schreiben liegt der dpa vor.

Roth hatte Änderungen in der Struktur gefordert. Im Kern will Berlin mehr Einfluss. Die Staatsministerin sieht den Rückzug des Bundes aus dem Aufsichtsrat 2018 bei Festhalten an der Bundesförderung als „schweren Fehler“. Das soll sich wieder ändern.

Er verwies darauf, dass die Bundeskulturstiftung ihr Vorschlagsrecht für zwei Sitze im Aufsichtsrat nicht ausübe. So wäre es möglich gewesen, Kontrollfunktionen wahrzunehmen. „Dies natürlich erst recht, nachdem Sie nach Ihrer Ernennung zur Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sich bereits Ende Januar 2022 zum Thema mögliche Antisemitismusvorwürfe und documenta fifteen geäußert haben“, schrieb Geselle an Roth.

Rückendeckung bekommt Geselle von seinen SPD-Amtsvorgängern Hans Eichel, Wolfram Bremeier und Bertram Hilgen. In einer Erklärung mit Geselle lehnten sie Roths Pläne als „Angriff auf die documenta“ ab. Der Wunsch nach mehr Einfluss des Bundes werde damit begründet, die vor allem lokale Verantwortlichkeit stehe im Missverhältnis zur Bedeutung der documenta. „Diese Haltung ist Ausdruck kaum zu überbietender Arroganz und übersieht, dass sich die documenta in ihrer über 60-jährigen Geschichte in „lokaler Verantwortlichkeit“ zu dem entwickelt hat, was sie heute ist – und das ohne oder nur mit sehr bescheidener finanzieller Unterstützung durch den Bund.“