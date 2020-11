Wenig Überblick und ohne Kölsch : Digitales Durcheinander auf der Art Cologne

Der Online-Aufritt des Kunstmarktes aus Köln ist improvisiert und wird das Geschäft nicht leichter machen. Die Neuauflage der Art Cologne wird zum dritten Mal in den Herbst 2021 verschoben.

Rot-Schwarz-Weiß steht für eine rheinisch geprägte internationale Klasse der Kunst. Ein Markenzeichen in Großbuchstaben. Klick links oben: Der diesjährige Art-Cologne-Preisträger und Sammler Wilhelm Schürmann erteilt Selbstauskunft in einem Video. Daneben: die Preisträgerin für Kunstkritik, der siegreiche Kunstverein 2020. Weiter unten: Mönchengladbachs kühne Museumschefin Susanne Titz in einem Interview.

Der traditionell so quirlige internationale Marktplatz mit ausschweifenden Empfängen, sachkundigen Talks und frisch gezapftem Kölsch beim „Hasen“ ist jetzt zweidimensional im heimischen PC gefangen, auf dem Smartphone oder Tablet. Die Art Cologne, eine der ältesten und wichtigsten Kunstmessen international, ist für 2020 im allerletzten Moment dem Lockdown light zum Opfer gefallen. Die meisten Stände waren in den Deutzer Messehallen fertig aufgebaut, die Werke ausgewählt, die Erwartungen gedämpft, aber durchaus optimistisch. Erstmals sollte parallel die Cologne Fine Art & Design laufen – was für beide Märkte am Rhein eine Bereicherung und für das Publikum erbaulich gewesen wäre. Dann kam das Aus.