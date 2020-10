Ausstellung : Zwei Meister der Proportionen

Düsseldorf Die beiden Maler Ulrich Erben und Blinky Palermo sind in einer gemeinsamen Schau in der Düsseldorfer Galerie Sies + Höke zu sehen.

Die Galerie Sies + Höke zeigt Werke von Ulrich Erben und Blinky Palermo. Eine interessante Kombination, sind doch beide Künstler in den frühen 1940er Jahren geboren. Palermo, 1977 mit 33 Jahren verstorben, wurde zum Mythos. Erben gilt als einer der wichtigsten Maler der Gegenwart in Deutschland. Die Unterschiede sind dennoch gravierend, wenn Erben sagt: „Meine Malerei kommt vom Licht des Südens. Palermos Kunst wurzelt im Material. Er war Schüler von Beuys.“

Palermos Anfänge sind zögernd. So schuf er noch als Akademiestudent 1965 ein schmales Collageobjekt, dessen leichte Farben an Gerhard Hoehme denken lassen. Sein Aquarell „Schaufenster“ von 1967 erinnert an den Kommilitonen Reiner Ruthenbeck, der damals Landschafts-Abbreviaturen machte. Noch 1967 musste Peter Heisterkamp, wie er eigentlich hieß, als Laufbursche für eine Elektrofirma und als Barkeeper im „Creamcheese“ jobben, denn seine erste Einzelausstellung in München war ein Flop.