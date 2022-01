Inspiration für die Kunstwelt : Donna Haraway denkt die Zukunft

Die amerikanische Denkerin Donna Haraway in einer Szene des Dokumentarfilms „Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival" von Fabrizio Terranova. Foto: Icarus Films

Die amerikanische Feministin gilt als größte Stichwortgeberin der Kunstwelt. In ihren radikalen Erzählungen lösen sich Mensch, Tier und Maschine ineinander auf. Widerspruch ist einkalkuliert, denn er regt zum Denken an.

Zum Ende des Jahres veröffentlichen viele Menschen und Institutionen die Listen der Personen und Kunstwerke, die sie in den vergangenen Monaten für besonders wichtig erachtet haben. In der Kunstwelt ist das auch so, und in den Listen, die das Jahr 2021 spiegeln sollen, fiel auf, dass viele der genannten Persönlichkeiten gar nicht oder doch nicht in erster Linie Künstler sind. Es fanden sich viele als „Thinker“ geführte Impulsgeber aus Wissenschaft oder Kulturgeschichte, aus Soziologie, Philosophie und verwandten Disziplinen.

Die Frau, die zumeist weit oben auftaucht, ist die amerikanische Biologin und Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway. Auf der einflussreichen Liste der „Art Review“ rangierte sie bereits 2017 auf Platz drei, auf der aktuellen des deutschen Magazins „Monopol“ sogar ganz oben. Haraway ist 77 Jahre alt, lebt in San Francisco, und nicht nur die Bildende Kunst fühlt sich von ihr angeregt. Auch Theater und Literatur berufen sich auf ihre Schriften. René Pollesch etwa benannte Ende 2019 sein am Deutschen Theater in Berlin aufgeführtes Stück „(Life On Earth Can Be Sweet) Donna“ nach ihr.

Info Dokumentarfilm über ihr Leben und Denken Film Der Regisseur Fabrizio Terranova hat einen Dokumentarfilm über Donna Haraway gedreht. „Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival" findet man bei Vimeo.com. Bücher Zuletzt erschien der Band „Unruhig bleiben: Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän“. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Haraway mit „Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen“ bekannt (beide Campus Verlag).

Haraway studierte in Yale, lehrte an der Johns Hopkins University und ging 1980 nach Santa Cruz, um die erste Professur in feministischer Theorie zu übernehmen, die die USA anboten. Ihre Texte beschäftigten sich schon früh auch mit Ökologie, Kybernetik, Landwirtschaft, Biodiversität und Digitalisierung. Sie schreibt in einer für Wissenschaftler eigentümlichen Sprache. Nicht akademisch, sondern sprunghaft, spekulativ und in science-fiction-artige Erzählungen ausgreifend, die mitunter humorvoll sind, meistens provokativ, oft hellsichtig und bisweilen gaga.

Bereits 1984 wandte sie sich in ihrer aufsehenerregenden Schrift „Ein Manifest für Cyborgs“ gegen eine Vorstellung von Weiblichkeit, Geburt und Mutterschaft, die Natürlichkeit als etwas Heiliges feiert. Geschlechterspezifisches Denken dürfe nicht länger die Wissensvermittlung über die Natur beherrschen, befand sie. Der Begriff „natürlich“ heiße nicht, dass etwas unabänderlich sei. Frauen seien nicht per se schwach. Geschlecht verändere sich und bleibe veränderbar. Haraway wählte den Cyborg als Retter aus der von ihr als Terror empfundenen biologischen Ordnung. Sie machte aus der Ikone des Kalten Krieges ein Symbol feministischer Befreiung.

Die Gegenwart, die geochronologische Epoche also, in der der Mensch zum wichtigsten Einflussfaktor auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist, nennt sie „Kapitalozän“. Sie setzt ihr die Vision des „Chthuluzäns“ gegenüber, eine Zeit der Vergemeinschaftung von Menschen mit Tieren und Maschinen. Es sei ein Zeitalter des fortdauernden Lernens, in dem wir herausbekommen sollen, wie wir auf der beschädigten Erde weiterleben können.

In den folgenden Jahren tauchten in ihrem Werk verstärkt „Multispezies-Assemblagen“ wie der Cyborg auf. Haraway möchte zu einer feministischen, antirassistischen und multikulturellen Zukunft durch Vernetzung von Biologie, Technologie und Kultur finden. Wir werden nicht als Individuen überleben, sondern nur im „Mit-Werden“ mit anderen Arten, schreibt sie. „Make kin, not babies“ („Macht euch verwandt, nicht Babys“) lautet der Refrain ihrer ökologischen Ethik. Es gehe darum, Familienmodelle außerhalb überlieferter Vorstellungen zu denken. In ihrem aktuellen Buch „Unruhig bleiben“ entwirft sie zur Illustration ein faszinierendes Zukunftswesen: Camille, ohne Geschlecht und halb Menschenkind, halb Schmetterling.

Haraway praktiziert ein radikales Denken der Verwandlung, das den Menschen nicht länger als Krone der Schöpfung ansieht und die Idee des „Menschen“ überhaupt in Frage stellt. „Human“ komme nicht von „homo“ sondern von „Humus“, sagt sie. Wir seien nichts weiter als Kompost. Haraway preist den Widerspruch stets mit ein. Ihr geht es nicht darum, verstanden zu werden und Baupläne zu liefern. Sie möchte irritieren, Denkwege eröffnen, Grenzen einreißen, Blickachsen einziehen. Sie arbeitet gerne im Kollektiv, nimmt Ideen anderer auf, zitiert sie, fördert junge Forscherinnen, und lässt Widerspruch nicht nur zu, sondern fordert ihn als Einladung zum Mitdenken geradezu heraus.

Insofern ist den Arbeiten Haraways eine utopische Hoffnung eingeschrieben: Solange sich Menschen zusammentun, um darüber zu beraten, wie ein neues Klimaregime aussehen kann und eine andere Zusammensetzung, eine andere Präsenz und Konfiguration des Menschen benannt werden können, gibt es Zukunft.