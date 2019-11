Kostenpflichtiger Inhalt: Deutsches Fotoinstitut : Düsseldorf wird deutsches Foto-Gedächtnis

Rechts das Ausstellungshaus NRW-Forum, vor Kopf das Konzerthaus Tonhalle in Düsseldorf. Im Hofgarten (links) am Ehrenhof könnte das Deutsche Fotoinstitut errichtet werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf In der Landeshauptstadt entsteht ein Deutsches Fotoinstitut. Die zentrale Einrichtung soll das nationale Fotokunst-Erbe sichern. Das in Deutschland einzigartige Institut soll in einem Neubau im Düsseldorfer Hofgarten am Ehrenhof untergebracht werden.