„Game Changer“ ist ein Bild, das Banksy einem Krankenhaus in Southampton zukommen ließ. Der darauf abgebildete Junge tauscht seine Superhelden-Figuren gegen eine Krankenschwester ein, die einen Umhang trägt und wie Superman durch die Luft fliegt. Damit möchte der Künstler seinen Dank für die Arbeit des Krankenhauspersonals während der Covid-19-Pandemie ausdrücken. Auf einer beigelegten Notiz schreibt er: „Thanks for all you're doing. I hope this brightens the place up a bit, even if its only black and white“ (“Danke für alles, was ihr leistet. Ich hoffe, dass es den Ort ein wenig erhellt - obwohl es nur schwarz-weißt ist.“). Das Werk soll versteigert werden, der Erlös dem National Health Service zugutekommen.