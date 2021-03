Corona-Beschlüsse : Kunstsammlung NRW eröffnet am Dienstag

Neuer Komfort im Opernsaal Foto: Stadt Düsseldorf/Benedikt Jerusalem

Museen und Theater können unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Die meisten Museen wollen nächste Woche wieder Besucher empfangen. Für die Kinos wird es schwieriger. Ein Überblick.

Düsseldorf Aufatmen bei vielen Kulturinstitutionen: Die Ministerpräsidentenkonferenz hat Öffnungen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Museen und Galerien dürfen demnach ab Montag bei einer Inzidenz von unter 50 öffnen, bei einem Wert von 50 bis 100 ebenfalls, aber dann nur mit Terminbuchung und Dokumentation. Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos dürfen ab 22. März öffnen, wenn die Inzidenz unter 50 liegt. Liegt der Wert zwischen 50 und 100, muss jeder Besucher einen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest vorweisen.

Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. In den meisten Museen herrscht Freude; viele hatten gar nicht damit gerechnet, dass sie bereits jetzt wieder öffnen können Viele müssen bis dahin noch die Grundlagen schaffen, um etwa die Dokumentation der Besucher zu gewährleisten. Andere Häuser, etwa das Museum Ludwig in Köln, die Kunsthalle Düsseldorf und Haus Esters und Lange in Krefeld wollen erst Beratungen auf Stadtebene abwarten, bevor sie informieren, wie es weitergeht. Und in Kinos herrscht weitgehend Ratlosigkeit.

Kunstsammlung NRW Das Haus bemüht sich, am Dienstag zu öffnen und bereits am Wochenende Karten online anzubieten. Gäste müssen auf der Homepage der Kunstsammlung Timeslots buchen und FFP2-Masken tragen. Eine Person dürfe pro 40 Quadratmeter eingelassen werden, heißt es. Derzeit wird das Sicherheitspersonal auf die neuen Bedingungen eingestellt. „Wir freuen uns, dass wir die Perspektive haben, unsere beiden Häuser K20 und K21 nächste Woche zu öffnen“, sagt Susanne Gaeensheimer. „Als größtes Landesmuseum in NRW haben wir unseren Besucher*innen und unseren Künstler*innen gegenüber eine Verpflichtung. Die Initiative der Kunstmuseen in Deutschland hat gefruchtet.“

Museum Kunstpalast Düsseldorf Das Haus wird am Montag seine große Ausstellung zu Heinz Mack online eröffnen. Ab 19 Uhr kann man sich das Ereignis via Livestream auf der Homepage des Kunstpalasts ansehen. An dem Abend wird Museumschef Felix Krämer mit Heinz Mack auch ein Gespräch führen, an dem man teilnehmen kann. Am Mittwoch darauf, am 10. März also, wird das Haus für Besucher öffnen. Tickets müssen online vorbestellt werden, dass kann man spätestens ab Montag, 14 Uhr, auf der Homepage des Hauses machen. Die Besucherzahl ist festgelegt, jeder bekommt ein eigenes Zeitfenster. Museumssprecherin Marina Schuster sagt, alle hätten nach der Entscheidung aufgeatmet, man sei zuvor pessimistisch gewesen, aber die Beschlüsse bedeuteten eine positive Überraschung.

Museum Folkwang Essen „Wir sind erleichtert“, sagt Yvonne Dänekamp. Vorbehaltlich der Beschlüsse von Stadt und Land möchte das Folkwang-Museum am Donnerstag wieder eröffnen. Zu sehen sein werden dann die Schauen „2x Kippenberger“ und Timm Rautert. Tickets können ab Mittwoch auf der Homepage des Museums gebucht werden. Die Abläufe sind in Essen bereits eingespielt, bei der Keith-Haring-Ausstellung 2020 griff dasselbe Verfahren.

Ludwiggalerie Schloss Oberhausen „Wir freuen uns total!“, sagt Dagmar Winkler. Die Menschen hätten doch gerade jetzt ein gesteigertes Bedürfnis, Kunst und kultur zu erleben. Im Oberhausener Museum ruhen zwei Schauen im Dornröschenschlaf: „Art about shoes - Von Schnabelschuh bis Sneaker“ und „Walter Kurowski“. Beide sollen ab Dienstag wieder eröffnen. Jeder Besucher bekommt ein Zeitfenster, jeder Besuch wird zurückzuverfolgen sein. Um ein Ticket zu bekommen, sollte man die Nummer 0208-4124928 anrufen.

Kunsthalle Düsseldorf Museumschef Gregor Jansen würde gerne am Dienstag wiedereröffnen. Er verweist aber auf laufende Gespräche mit der Stadt.

Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF) Die Kinos werten es zunächst als gutes Zeichen, dass sie ausdrücklich in den Beschlüssen zu den Wiedereröffnungen genannt werden. Trotzdem ist Christine Berg von HDF-Vorstand nicht zufrieden: „Die Inzidenz-basierten Vorbedingungen für die verschiedenen Öffnungsstufen führen dazu, dass eine Wiederöffnung aller Einrichtungen ab der dritten Öffnungsstufe – darunter auch die Kinos – zeitlich unklar bleibt und wohlmöglich auch nicht bundesweit einheitlich erfolgt. Dies ist in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage der Filmtheater ein schwerer Schlag und eine große Hürde für den Start neuer Filme“. Sie fordert „eine Beschleunigung aller Maßnahmen, die eine einheitliche Öffnungsperspektive erhöhen. Außerdem benötigen wir schnellstmöglich ein bundesweit einheitliches Dokumentationssystem für Geimpfte, Genesene oder Getestete, das gegebenenfalls auch von Inzidenzwerten abweichende Öffnungsregelungen zulässt.“

Düsseldorfer Filmkunstkinos Kalle Somnitz ist ein bisschen ratlos. Kinos dürfen ab dem 22. März öffnen; bei einer Inzidenz von über 50 allerdings nur für Besucher, die einen tagesaktuellen schnelltest gemacht haben. „Wir haben dazu noch keine konkreten Angaben“, sagt Somnitz. „Wie sehen die Tests aus? Wer führt sie durch und wo?“ Hinzu komme, dass die Verleiher erst für Mai einigermaßen starke Filme angekündigt haben. Somnitz befürchtet aber, dass wegen der uneinheitlichen Regelungen einige Verleiher gar nicht erst in die Bewerbung ihrer Titel einsteigen werden. „Wir würden gerne ab Ostern öffnen“, sagt Somnitz. „Vielleicht erstmal mit einer Vorstellung“, um zu sehen, wie es läuft.

Deutsche Oper am Rhein Das die Oper ist sind die neuen Öffnungsperspektiven erfreulich. „Die gestern Abend getroffenen Beschlüsse sind für uns durchaus ein Silberstreif am Horizont, da sie eine Wiederaufnahme unsers Vorstellungsbetriebs vor Publikum grundsätzlich in Aussicht stellen“, sagt Christoph Meyer, Generalintendant der Oper am Rhein. „Wir können es kaum erwarten, wieder für unser Publikum zu spielen, und werden alles dafür tun, um die erforderlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.“ Konkrete Pläne und Maßnahmen für eine baldige Wiedereröffnung kann die Oper derzeit aber noch nicht erarbeiten. „Es gibt noch zu viele offene Fragen, insbesondere zu regionalen Regelungen und zur Verfügbarkeit, Anwendung und Überprüfbarkeit von Schnelltests, die geklärt werden müssen, bevor wir die notwendigen Entscheidungen zur Wiederaufnahme des Vorstellungsbetriebes treffen können.“