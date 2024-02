Close-up Photographer of the Year Beste Nahaufnahmen aus der Natur ausgezeichnet

Die Sieger des Wettbewerbs berichten auch von den besonderen Herausforderungen bei Nahaufnahmen in der Natur. Barry Webb konnte etwa die Kategorie „Fungi“ für sich entscheiden, die Aufnahmen von Pilzen auszeichnet. Bei ihm ist es ein kleiner, mit Eis bedeckter Schleimpilz (Didymium squamulosum). Webb beschreibt: „Ich habe es vorher bei einem anderen Schleimpilz versucht. Da bin ich aber aus Versehen so nah gekommen, dass mein Atem das Eis geschmolzen hat. Ich musste also sehr vorsichtig sein.“ So konnte er das Siegerfoto schießen, in dem das Eis fast wie eine Krone auf dem Pilz liegt – daher der Titel „The Ice Crown“.