Performance auf dem Campfire-Festival : Warum autoritäre Herrschaften attraktiv sind

Düsseldorf Das Performancekollektiv Ligna performt "Rausch und Zorn. Studien zum autoritären Charakter" beim Campfire-Festival. Zuschauer hören Tonspuren, ihre Reaktionen werden zur kollektiven Perfromance.

Rassemblement National, Freiheitliche Partei Österreichs, Alternative für Deutschland, Identitäre Bewegung: In Europa sind rechtspopulistische oder gar rechtsextreme Parteien und Bewegungen auf dem Vormarsch. Sie propagieren mitunter faschistische Herrschaftsformen. Doch warum ist autoritäre Fundamentalpolitik aktuell so attraktiv? Wieso erscheinen autoritäre Herrschaften als Lösung für gesellschaftliche Krisen? Das Medien- und Performancekollektiv Ligna setzt sich zusammen mit den bulgarischen Künstlern Stephan Shtereff und Emilyan Gatsov in „Rausch und Zorn. Studien zum autoritären Charakter“ am Freitag, 30. August, mit diesen Fragen auseinander.