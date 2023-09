Legendärer TV-Maler Kunst von Bob Ross für Superreiche

Seine Gemälde waren bislang nicht bekannt dafür, im Museum neben Werken großer Meister zu hängen oder gar ihrer Berühmtheit wegen Kartoffelbrei-Attacken der letzten Generation auf sich zu ziehen. Sie zeigen Landschaften in den kitschigsten Farben, Weichzeichner-Impressionen wie man sie von den Wänden in Wartezimmern kennt, an denen vor der Wurzelbehandlung der nervöse Blick hängen bleibt. Ihr Schöpfer freilich hatte sich schon zu Lebzeiten Kultstatus erworben: Bob Ross, Ex-Soldat der US-Air-Force, Hobby-Künstler und schließlich Star des TV-Malkurses „The Joy of Painting“. 403 Folgen wurden zwischen 1983 und 1994 produziert, in denen es Ross jeweils fertigbrachte, innerhalb von 27 Minuten ein komplettes Bild auf die Leinwand zu zaubern. Dass eine dieser Simpel-Produktionen für einen spektakulären Preis auf dem Kunstmarkt angeboten werden könnte, erschien unvorstellbar. Bis jetzt.