Auftakt der großen Kunst-Biennale : Katharina Fritsch erobert Venedig mit einem Elefanten

Katharina Fritsch, Elefant von 1987 aus Polyester und Farbe im Zentralen Pavillon der Biennale. Foto: dpa/Mirco Toniolo / Avalon / dpa

Venedig Das majestätische Tier in grün ist schon jetzt die Attraktion auf der Biennale von Venedig. Im Vorfeld dieses großen Kunstereignisses sorgt das Werk der Düsseldorfer Künstlerin für reichlich Aufsehen.

Mit 37 Dickhäutern und unzähligen Soldaten und Reitern machte sich der Heerführer Hannibal im Jahr 218 vor Christus von Karthago auf den Weg über die Alpen, um Rom zu schlagen, was ihm nicht gelang. 2240 Jahre später landete Katharina Fritsch mit einem einzigen, aber grünen Elefanten jenseits der Alpen in Venedig. Es bildet den Mittelpunkt gleich im Eingang zum Zentralen Pavillon und wird wie ein Wunder bestaunt. Die Düsseldorfer Künstlerin erhält am 23. April den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk, den Oscar gleichsam der Kunst.

Die Wände in diesem ersten Raum, ein Achteck wie im Kaiserdom zu Aachen, sind auf vier Seiten mit wandhohen Spiegeln verkleidet, so dass das kolossale Tier je nach dem Standort des Betrachters sich gleichsam vermehrt. In seinem satten Grün wirkt es im leicht abgedunkelten Milieu großartig, aber auch unheimlich. Übernatürlich und unwirklich. Ein dunkles Urvieh, dessen matte Farben das Licht absorbieren. Auf einem hohen, weißen Sockel scheint es mystisch überhöht zu sein.

Info Biennale läuft noch bis 27. November Vita Katharina Fritsch wurde 1956 in Essen geboren, lebte seit ihrem vierten Lebensjahr in Münster, studierte dort Geschichte und Kunstgeschichte und wechselte 1977 an die Düsseldorfer Akademie, wo sie bis 1984 studierte, als Meisterschülerin von Fritz Schwegler. Der internationale Durchbruch gelang ihr 1984 in „Von hier aus“. Sie erhielt wichtige Preise wie den Kunstpreis der Landeshauptstadt Düsseldorf. Weil die Mieten immer teurer werden, verlässt sie die Stadt, in der sie 45 Jahre gearbeitet hat, und zieht mit ihrem Atelier nach Wuppertal. Biennale von Venedig. Sie läuft vom 23. April bis 27. November. Zur Eröffnung erhält Cecilia Vicuna gleichfalls den goldenen Löwen.

Elefanten gehören zu den intelligentesten Säugetieren der Welt. Wie bei Hannibal handelt es sich bei Fritsch um ein afrikanisches Tier, das größer, schwerer und runzliger als der indische Weggefährte ist. Der Rüssel hat mehrere Ringe, und die Ohren sind gewaltig. Die Oberfläche ist geradezu spannend.

Katharina Fritsch ist eine taktisch kluge, auch humorige Künstlerin und eine geniale Bildhauerin. Sie reagiert hellwach auf das Zeitgeschehen wie auf die Männerwelt. Ihr Elefant korrespondiert mit dem geflügelten Markuslöwen auf der 30 Meter hohen Granitsäule am Markusplatz. Das ist keine Absicht, sondern Zufall. Als sie ihn 1987 schuf, konnte sie nicht wissen, welchen Siegerkranz sie einst erhalten werde. Die Skulptur passt zu all den Wappentieren in Venedig wie 2013 ihr blauer Hahn zu den Helden am Trafalgar Square in London. Damals prangerte sie das britische Patriarchat an. Diesmal scheint sie dem geflügelten, männlichen Herrschaftssymbol der Serenissima zu Leibe zu rücken. Ihr „Lebewesen“ ist ein Zeichen für die Kraft und das Wunder der Natur, aber auch der Kunst, die über politische Ränkespiele siegt.

Erklärbar und unerklärlich, vertraut und unbekannt ist dieses ungemein plastische „Bild“ in einer Zeit, die alles nivelliert. Die Skulptur steht für das Geheimnisvolle und Andere, um das die Besucher sich scharen. Es ist zugleich ein Zeichen für die Friedfertigkeit, die unsere Zeit so dringend notwendig hat. Gerade wegen dieser Eigenschaften hat es Millionen von Jahren überdauert.

Dabei ist die Kunstfigur keine Erfindung, sondern ein Abguss aus dem Bonner Naturkundemuseum, nach einem Original im Wuppertaler Zoo. Lebensgross steht sie in ihrer Körperlichkeit da, in die kleinste Hautfalte in Polyester abgenommen. Von der Wirklichkeit entfernt sie die grüne Farbe, die sehr wenig Binder hat, so dass die Figur eine Patina zu haben scheint.