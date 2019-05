Biennale 2019 : Mysteriöser Banksy-Auftritt mit Stand und Kunstwerk in Venedig

Ein Straßenmaler bietet in der Nähe des Markusplatzes Kunstwerke zum Verkauf an. Ist der Mann mit dem Bilderstand der Künstler Banksy? Foto: dpa/Felix Hörhager

Venedig Wieder einmal unbemerkt war einer der ganz Großen der Kunstszene inmitten einer Großveranstaltung unterwegs. Offensichtlich war Banksy incognito auf der Biennale in Venedig vor Ort - sogar mit einem Marktstand.

Hat sich einer der berühmtesten zeitgenössischen Künstler heimlich zur Biennale von Venedig geschlichen - und niemand hat es gemerkt? Der britische Streetart-Künstler Banksy hat nach Darstellung auf seinem Instagram-Account in der italienischen Stadt während der Eröffnung der Kunstschau in der Nähe vom Markusplatz einen Straßenstand aufgebaut. Zu sehen sind mehrere Gemälde, die sich zu einem großen Kreuzfahrtschiff zusammenfügen. Daneben steht ein Schild mit dem Titel „Venice in Oil“ - eine Referenz an die Verschmutzung durch Kreuzfahrtkolosse in Venedig.