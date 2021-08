Besuch bei Albrecht Fuchs : Einer, der nicht sucht, sondern findet

Martin Kippenberger, Dawson City, 1995 Foto: Albrecht Fuchs

Köln Seine Porträts lassen tiefer blicken als die anderer Künstler. Ein Besuch im Kölner Wohnatelier des Fotografen Albrecht Fuchs, der durch Künstlerporträts berühmt geworden ist.

Von Helga Meister

Nur wenige Fotografen widmen sich so ausschließlich dem Künstlerporträt wie Albrecht Fuchs. Die Bechers schreckten davor zurück. Thomas Ruff zitiert Menschenbilder. Bernhard Fuchs sucht im Gegenüber das eigene Ich. Benjamin Katz lebt, spielt und lacht mit Seinesgleichen. Aber Albrecht Fuchs will die Person hinter der Kunst kennenlernen. Ein Besuch in seinem Wohnatelier in Köln.

Er ist ein freundlicher Mensch. Nichts weist in seinem Arbeitsraum darauf hin, dass er für den internationalen Austausch der Kunstorte im Rheinland und an der nordamerikanischen Ost- und Westküste die entsprechenden Fotos bereithält. Er wirkt so ehrlich wie seine Bilder. „Ja, ich habe viel von Evelyn Hofer gelernt“, sagt er bescheiden. Das war 1989 in New York, als er seinen Kommilitonen und Freund Laurenz Berges besuchte, der ein Jahr als Assistent der deutsch-jüdischen Fotografin arbeitete.

Info Aktuelle Ausstellung in Düren Ausstellung Albrecht Fuchs, „Album“, Porträts 1989 bis 2021. Leopold-Hoesch-Museum, Hoeschplatz 1, Düren. Bis 21. November, Dienstag bis Sonntag 10 - 17 Uhr, Donnerstag bis 19 Uhr. Die Ausstellung kommt vom Museum für Photographie Braunschweig und lief auch schon in Nürnberg. Vita Albrecht Fuchs, Jg. 1964 in Bielefeld, studierte 1986 bis 1993 Fotografie in Essen und lebt in Köln. Er konzentriert sich seit den frühen 1990ern auf das Künstlerporträt. Katalog Buchhandlung Walter König, 28 Euro

Hofer verlor sich nicht in soziologischen Fragen und gesellschaftlichen Positionen, sondern stellte die Großformatkamera aufs Stativ und nutzte das natürliche Licht für die fast schon lyrischen Aufnahmen der US-amerikanischen Kunstprominenz in deren Studios. Fuchs arbeitet zwar mit der handlichen Mittelformatkamera, aber respektiert gleichfalls das Tageslicht, das Milieu und die klassische Komposition. Am Standort New York, zu dem seit 2004 auch Los Angeles hinzukam, öffnete er sich der großen weiten Welt voller Neugierde. Hier fand er seine Frau und sorgte für den Brückenschlag zwischen den Kontinenten.

Präzise, voller Sympathie sind die Aufnahmen. Jitka Hanzlova, die aus der Tschechoslowakei nach Essen emigrierte, hält er mitsamt ihren osteuropäischen Pantoffeln fest. „Ich sehe mich nicht als Studio-Fotograf, sondern schildere die Menschen dort, wo sie arbeiten oder wo ich sie zufällig treffe,“ sagt er. Der wunderbaren Malerin Elizabeth Peyton, die in Düsseldorf leider nur ein kurzes Gastspiel an der Akademie gab, begegnete er im Kölner Hotel Chelsea, stellte sie in die dunkle Parkgarage von gegenüber, die auch noch halb überdacht war, und ließ sie aus der Dunkelheit lässig heraustreten, während das Tageslicht ihr Gesicht streift.

John Baldessari, Los Angeles, 2004 Foto: albrecht fuchs

Er sucht nicht, sondern findet. Manchmal ist das nicht so einfach. Wie sollte er John Baldessari aufnehmen, diesen Hünen von über zwei Meter Länge. Er legte den netten, alten Herrn aufs Sofa und nahm nun das gesamte Studio in Santa Monica mit der umwickelten Klimaanlage auf, die sich wie eine Riesenwurst durch den Raum schlängelt und neben sich auch noch einen Schirm aus Bast gegen die Sonne hat. Georg Herold, den langjährigen Dekan in Düsseldorf, traf er in Hollywood Hills im Pool House und fotografierte ihn neben stacheligen Kakteen, die an Herolds staksige Holzskulpturen erinnern. Für Albert Fuchs sind das eher „unbewusste Entscheidungen“, so sein Kommentar.

Manchmal dauert es jahrelang, bis er ein Motiv vor der Linse hat. Michael Schmidt traf er zwar schon als Student, das entscheidende Foto des klugen, energischen Beobachters entstand aber erst 2013, zwei Jahre vor dessen Tod, an einem grauen Wintertag. Gregor Schneider ließ den Fotografen zappeln, öffnete das Tor zum deutschen Pavillon nur einen Spalt, und Fuchs respektierte die Distanz.

1995 drückte er im entscheidenden Moment den Auslöser und hatte eine Ikone der Fotokunst im Kasten. „Ich durfte Martin Kippenberger in die alte Goldgräberstadt Dawson City in Kanada begleiten, wo eine hölzerne Station seines fiktiven U-Bahn-Systems „Metro-Net“ entstand“, erzählt er und fotografierte „Kippi“ im nassen Staubmantel und mit Hut, aber von hinten. Kerzengerade steht er da, hinter sich Geröll, vor sich eine milchig graue Landschaft. Künstler wie Fotograf wussten sofort, was sie taten: Das Foto zitiert Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“, und „Kippi“ blickt in ein romantisches Nirgendwo.

„Jeder Künstler ist ein Mensch“, pflegte Europas Spaßvogel Nummer eins die Worte von Joseph Beuys umzudrehen. Albrecht Fuchs stellt die Künstler menschlich dar, oftmals sogar im Bett. Bei Nicole Eisenman entstand die Aufnahme in der Nähe ihres Ateliers, und Fuchs komponierte die diversen Fassadenelemente wie ein abstraktes Bild, mit der scheinbar alltäglichen Frau im Mittelpunkt.

Natürlich gibt es auch Künstler, die ihr eigenes Ding drehen. Thomas Ruff liebt den Perspektivwechsel und ließ sich von der einen wie der anderen Seite aufnehmen. Sigmar Polke gab sich als Nobelmann, aber hielt eine Hand hinter dem Paravent, so dass weder der Betrachter noch der Fotograf sagen können, ob er mit beiden scherzt.