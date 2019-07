Ausstellungen in Berlin : Familienporträt mit Toten

Neue Ausstellungen lohnen eine Fahrt nach Berlin: zu inszenierten Bildern und magischen Momenten im Hamburger Bahnhof und der Alten Nationalgalerie.

Stumme Blicke, gefrorenes Lächeln. Unter einem schweren Kristallleuchter ist eine ganze Familie versammelt, deren Mitglieder sich sonst kaum ausstehen können und jede Begegnung meiden wie der Teufel das Weihwasser. Im Zentrum steht der zur Theater-Ikone stilisierte Ulrich Mühe. Neben ihm sitzen zwei seiner insgesamt drei Ehefrauen, die Schauspielerinnen Jenny Gröllmann und Susanne Lothar. Ulrichs Tochter, Anna Maria, auch sie eine begnadete Schauspielerin, schaut gelangweilt ins Leere. Daneben ihr Halbruder, Fotograf Andreas Mühe, der hier jung und alt, insgesamt mehr als zwanzig 20 Personen, versammelt und sich selbst mit aufs Bild gebracht hat. Doch weil Vater Ulrich und dessen Ehefrauen viel zu früh verstorben sind, hat er sie aus Silikon neu erschaffen, ihnen vornehme Anzüge und schicke Kleider angezogen und zeigt sie so, wie sie mit ungefähr 40 Jahren aussahen: ein irritierendes und irgendwie auch schockierendes Porträt einer Sippe, das die Toten nicht ruhen und die Lebenden vor Ehrfurcht, Neid und Hass erstarren lässt. Willkommen in der deutschen Familien-Hölle!

Andreas Mühe, das liegt in den Genen, liebt die Inszenierung, das Spiel mit Erwartungen, den frechen Blick und die polemische Geste: Das Leben ist ein einziges Theater, die Fotografie eine bloße Täuschung, die Realität eine böser Traum. Er hat schwule Jungs in Nazi-Uniformen gesteckt und auf dem Obersalzberg posieren lassen. Ein Double von Kanzlerin Merkel hat er durch Deutschland geschickt. Jetzt hat sich der Sohn von Ulrich Mühe und dessen erster Ehefrau, der Theater-Intendantin Annegret Hahn, die ganze sympathisch-fürchterliche „Mischpoke“ vorgeknöpft und sie in ein schön-scheußliches bürgerliches Ambiente versetzt: all die Mühes und die Hahns, wie sie sich gegenseitig schweigend verachten und doch nicht voneinander lassen können. Ein waghalsiges Projekt, kompliziert und teuer. Denn die täuschend echten Modelle der vielen Verstorbenen mussten von Spezialisten angefertigt werden, die auch für Madame Tussauds und die Filmindustrie tätig sind. Die in einer verdunkelten Familiengruft gezeigten Bilder der „Mischpoke“: nur eine von mehreren Ausstellungs-Highlights, die derzeit im weitläufigen Hamburger Bahnhof in Berlin zu bestaunen sind.