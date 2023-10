Ausstellung in Karlsruhe Unterwegs auf Planet Mack

Das ZKM ist ein idealer Ort für den Künstler Heinz Mack, denn seiner Struktur und der einmaligen Architektur nach macht es Installationen möglich, die jeden traditionellen Museumsraum sprengen würden. So übergab jetzt das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (was viel technokratischer klingt als es ist) dem in Mönchengladbach und auf Ibiza beheimateten Weltkünstler das Raumvolumen zweier Lichthöfe, in denen er auch sein multimedial befeuertes Frühwerk ausbreitet. Unter den 130 Arbeiten sind wegweisende Installationen, die eigens für diese Schau rekonstruiert wurden, manch eine hatte Mack selbst aus dem Auge verloren. Sie waren in den vergangenen Jahrzehnten nie zu sehen.