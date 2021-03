Kunstsammlung NRW : Fit im Kopf mit Joseph Beuys

Joseph Beuys in Scheveningen 1976. Foto: Caroline Tisdall

Die Düsseldorfer Kunstsammlung NRW lädt ein zu „Kosmopolitischen Übungen mit Joseph Beuys". Zu erleben ist ein erfrischendes Panorama des kreativen Widerstands bis in die Gegenwart.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bertram Müller

Hasstiraden und gewaltsame Auseinandersetzungen waren ihm fremd: Joseph Beuys, der am 12. Mai vor 100 Jahren in Krefeld geborene Künstler von Weltrang, focht lieber friedlich im Vertrauen auf seinen Geist. Viele haben sich ihm, bewusst oder unwissentlich, bis in die Gegenwart angeschlossen – Angela Davis zum Beispiel, Bob Dylan und Greta Thunberg. Sie alle begegnen einander in einer erfrischend unakademischen Ausstellung der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf: „Jeder Mensch ist ein Künstler. Kosmopolitische Übungen mit Joseph Beuys".

Versteht sich, dass der 1986 gestorbene Jubilar dort allgegenwärtig ist. Auf Schritt und Tritt begegnet man ihm an den Stellwänden des Klee-Saals in flirrenden schwarz-weißen 16-mm-Filmen von Aktionen aus den 1970er Jahren, in Zeitungsfotografien und Tondokumenten. In großen Lettern prangen Zitate, zum Beispiel eine Abwandlung seines bekanntesten Ausspruchs, der der Schau den Titel lieh: „Ich bin gar kein Künstler. Es sei denn unter der Voraussetzung dass wir uns alle als Künstler verstehen, dann bin ich wieder dabei. Sonst nicht."

Info Zugang nur nach Anmeldung Zeitfenster Die Ausstellung im K 20 am Grabbeplatz ist zunächst nur am Samstag und Sonntag, 27. und 28. März, geöffnet, allerdings ausschließlich für diejenigen, die bereits eine Eintrittskarte innerhalb eines Zeitfensters haben. Über die weitere Öffnung soll nächste Woche entschieden werden. Katalog Der Katalog aus dem Hatje Cantz-Verlag kostet an der Museumskasse 39 Euro.

Diejenigen, die Beuys beim Rundgang eine nach dem anderen ihre Reverenz erweisen, sind nur zu einem geringen Teil ebenfalls Künstler. Es sind Menschen, die wie er gesellschaftlich etwas bewegt haben oder bewegen, mutige Aufmüpfige mit Ideen, wie man humanitäre Anliegen effektvoll in die Öffentlichkeit trägt. Während Beuys im Film von 1972 bei der Documenta 5 "für direkte Demokratie durch Volksabstimmung" gegen Abraham David Christian-Moebuss freundschaftlich in den Ring steigt, ohne Filzhut übrigens, zeigt die britische Künstlerin Phyllida Barlow nebenan einen Wald aus Fahnen-Skulpturen, der an einen Demonstrationszug erinnert. Trotz ihrer Höhe wirken sie nicht monumental, sondern höchst beweglich.

Ein paar Schritte weiter ruft die Amerikanerin Jenny Holzer den Betrachtern ihrer drei Farbfotografien zu: „Vote your Future". Weiße Schriftzüge auf den abgebildeten schwarzen Lkw erläutern, was damit gemeint ist: „Du musst handeln, das Klima hat sich verändert" und „Praktiziere Gewaltlosigkeit".

Von 2018 stammt diese Arbeit, wie auch eine Videoaufzeichnung eines Gesprächs mit der Bürgerrechtlerin Angela Davis, die in den 50er Jahren als Kämpferin gegen den Rassismus bekannt wurde und sich heute daneben für Frieden, Frauenrechte und ein besseres Gesundheitswesen einsetzt.

Zwischendurch belehrt uns Beuys von der Wand herab: „Wir befinden uns in einer nomadischen Kultur; der Geist muss ohne feste Weltanschauung auskommen."

Zu den eindrucksvollsten Installationen zählt Tuan Andrew Nguyens Videofilm „The Boatpeople" von 2020. Die Menschen im Flüchtlingsboot sind fünf Kinder, angeführt von einem willensstarken Mädchen. Sie gehen an Land, finden kopflose Buddha-Statuen und anderes, das von einer untergegangenen Kultur zeugt. In Erinnerung bleiben seltsame Rituale und der Kopf einer lebendigen Frau, der unerwartet aus dem Sandstrand ragt.

Inzwischen haben Michel Houellebecq, Bob Dylan und Edward Snowden sich in separaten Filmen ausgelassen über Gefahren, die von Demokratie und Kapitalismus ausgehen, über Filmtitel und Musiker der Popkultur aus den zurückliegenden 50 Jahren und über die Pflicht, nationale Gesetze zu verletzen, um ein Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit zu verhindern. Am Ende kann man Greta Thunberg bei ihrer Wutrede auf dem UN-Klimagipfel von 2019 noch einmal erleben.

Gemeinsam ist all diesen Persönlichkeiten, was uns Eugen Blume, einer der Kuratoren, so beschreibt: „Wir wollten Beuys nicht in erster Linie mit anderen Künstlern ins Gespräch bringen, sondern allgemeiner mit Menschen, die eine gewisse Grenze überschritten haben." Verwandt seien sie mit Beuys in ihrer Denkrichtung: Umgestaltung der Gesellschaft und der Wirtschaft und Schutz des Klimas. Als Beuys 1982 auf der Documenta 7 sein Projekt „7000 Eichen – Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung" begann, war Blume zufolge "die Klimafrage noch weit weg". Viel mehr habe Beuys die Frage beschäftigt, ob Tieren und Pflanzen Rechte zugesprochen werden müssten.