Impressionisten-Schau in Essen : Der Inbegriff der Schönheit

Eine Frau steht vor dem Gemälde „Die Ernte" von Vincent Van Gogh. Foto: dpa/Oliver Berg

In Essen sind ab Sonntag Hauptwerke des Impressionismus zu sehen. „Renoir – Monet – Gauguin. Bilder einer fließenden Welt“ ist eine Ausstellung zum Schwelgen. Das Haus feiert damit seinen 100. Geburtstag.

Oft erzählt, aber immer wieder faszinierend: Als der Kunstkritiker Louis Leroy 1874 in Paris die erste Ausstellung mit Arbeiten von Monet, Renoir, Degas und all den anderen Helden sah, dachte er: Das darf doch nicht wahr sein. Die Bilder wirkten auf ihn, als seien sie nicht fertig geworden. In seiner Kritik warf er die Künstler denn auch allesamt in einen Sack mit der geringschätzig gemeinten Aufschrift „Impressionisten“ und haute ordentlich drauf. Eigensinnig und oberflächlich seien sie. Er konnte es einfach nicht fassen.

Die Ausstellung „Renoir – Monet – Gauguin. Bilder einer fließenden Welt“, mit der das Museum Folkwang die Feierlichkeiten zu seinem 100. Geburtstag einleitet, zeigt nun, wie sehr sich die Sehgewohnheiten verändert haben. Man betritt die Räume und beginnt sogleich zu schwelgen. Der Impressionismus gilt heute weithin als Synonym für Schönheit, und wer vor Monets „Kathedrale von Rouen bei Nebel“ steht, schreit nicht mehr „Skandal“, sondern seufzt und ist froh, eine vertraute Person neben sich zu haben, der er zuraunen kann: „Toll, oder?“

Info Die Ausstellung ist bis 15. Mai zu sehen Ausstellung „Renoir – Monet – Gauguin. Bilder einer fließenden Welt“ im Museum Folkwang in Essen wird am Sonntag, 6. Februar, eröffnet. Sie ist bis 15. Mai zu sehen. Öffnungszeiten Di. bis So.: 10 bis 18 Uhr, Do. und Fr.: 10 bis 20 Uhr. Jubiläum Am Samstag, 5. Februar, reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Festakt 100 Jahre Museum Folkwang. Danach besucht er die Preview der Schau, deren Schirmherr Steinmeier ist. Katalog. Der Katalog erscheint bei Hatje Cantz und kostet 54 Euro.

120 Stücke hat Kuratorin Nadine Engel zusammengestellt. Gleich zu Beginn strahlt Claude Monets „Im Boot“ aus dem Jahr 1887. Man kann herantreten und sehen, wie sich die sanften Wellen des Wassers aus ebenfalls in Wellenform aufgetragenen Farbbögen zusammensetzen. Wer einen Hut trägt, mag ihn vor Renoirs „Lise mit dem Sonnenschirm“ von 1867 lüften. Edouard Manets „Herr Brun“ wirft sich nebenan in Pose. Man sieht Gauguins „Reiter am Strand“ wegpreschen und holt unwillkürlich Atem unter der sengenden Sonne von Van Goghs „Die Ernte, Kornfeld mit Schnitter“ (1889).

Die Schau erzählt von einer der wirkmächtigsten und nach anfänglicher Irritation schließlich populärsten Bewegungen der Kunstgeschichte. Ein paar junge Leute versuchten, das Flüchtige des Moments zu bannen. Sie wollten Atmosphäre malen und der Wahrheit auf die Spur kommen. Einige ließen sich dabei allein von ihren Emotionen leiten. Die analytischeren reflektieren Gegenstand, Malweise und Form in ihren Werken gleich mit. Man betrachte nur Cézannes „Steinbruch von Bibemus“ (1895). Wim Wenders hat über ein anderes Werk dieses Malers gesagt, er male das Sehen selbst. Daran muss man auch hier denken.

Das Gemälde „Lisa mit dem Sonnenschirm" von Pierre Auguste Renoir (l.) hängt neben der Skulptur „Johannes der Täufer" von Auguste Rodin. Foto: dpa/Oliver Berg

Die zweite Geschichte, die in Essen vermittelt wird, ist die zweier Sammlerpersönlichkeiten, die weit voneinander entfernt lebten, einander nie begegnet sind, die vielleicht voneinander wussten und die sich verblüffend ähnlich waren. Der Erbe der japanischen Schiffbauer Kawasaki, Kōjirō Matsukata, und der Ruhrgebietsindustrielle Karl Ernst Osthaus suchten um die Jahrhundertwende den Kontakt vor allem zu französischen Künstlern. Sie besuchten sie in ihren Ateliers, kauften ihre Werke und häuften sensationelle Sammlungen an. Beide Persönlichkeiten hofften, dass diese Kunst in einem neuen Typus Museum ausgestellt würde. Es sollte Kunst und Kunstgewerbe vereinen, westliche und östliche Kunst, historische Artefakte und aktuelle Arbeiten. Daraus entstanden schließlich 1902 das Museum Folkwang in Hagen (1922 wurde das Essener Haus eröffnet) und 1959 das National Museum Of Western Art in Tokio.

So schreitet man an mehreren Van Goghs vorbei, blickt in Paul Signacs „Hafen von Saint-Tropez“ (1901/02), versinkt im Grün von Monets „Seerosenteich“ (1926) und lauscht der von Camille Pissarro beobachteten „Unterhaltung“ zweier Mädchen im Jahr 1881. Die meisten Werke gehören zum allgemeinen Bildervorrat, den jeder Mensch mit sich herumträgt. Man hat sie auf Postern gesehen, in ungezählten Reproduktionen. Und deshalb ist es besonders interessant zu sehen, welche dieser Stücke einen so ansprechen, dass man nach einem Rundgang noch einmal zu ihnen zurückkehrt, um sie genauer zu betrachten.

Ein Mann steht neben dem Gemälde „Im Boot" von Claude Monet. Foto: dpa/Oliver Berg

„Die stürmische See bei Pourville“ bietet sich dafür an. Claude Monet malte sie 1897, und man muss das Meer studieren: Es ist weiß, aber dann irgendwie doch nicht. Grün, Blau, Gelb und Rot ist es nämlich außerdem. Man erkennt, wie Monet mit Farbwirbeln die plastisch anmutende Wasserdarstellung gleichsam quirlt. Schleifen und Kringel bringen das Weiß in Wallung.

Und, gegen Ende der Schau, diese Entdeckung, die zunächst unscheinbar anmutet: „Ansicht der Crau“ von Vincent van Gogh aus dem Jahr 1888. Bleistift und Tusche auf nachgedunkeltem Papier. Jetzt die Brille auf die Nasenpitze drücken und hinschauen: Wie Van Gogh die Vegetation auf dem Berg mit geraden Strichen nachahmt. Wie er aus Kringelhaufen Büsche macht. Und die er die Ebene vom Standpunkt des Betrachters herabstürzen und am Bildhorizont wieder aufsteigen lässt.