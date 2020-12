Leverkusener Ausstellung über Autobahnen : Fahrn, fahrn, fahrn auf der Autobahn

Blick in die Ausstellung im Museum Morsbroich. Im Hintergrund: Clement Valla zeigt eine Straßenlandschaft aus dem Blickwinkel von Google Earth. Foto: Uwe Miserius

Das Museum Morsbroich in Leverkusen zeigt in seiner neuen Ausstellung „From A To B“ Straßen, Highways und Datenströme – zunächst im Internet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bertram Müller

Autobahnen münden geradewegs in die virtuellen Welten der Gegenwart. Und sie verzweigen, miniaturisieren und vervielfachen sich dort bis zur Unkenntlichkeit. So kann man das sehen, wenn man die Welt künstlerisch betrachtet wie die Fotografinnen, Video- und Installationskünstler, deren Arbeit das Museum Morsbroich in Leverkusen dokumentiert – zurzeit noch unter Ausschluss der Präsenz-Öffentlichkeit, aber doch schon bald im Internet und hoffentlich von Mitte Januar an für alle unmittelbar zu erleben.

Eine Zweikanal-Schau mit Autobahn-Fotografien aus dem Archiv der weltumspannenden Agentur Magnum Photos entführt die Besucher auf einsame Straßen in Wales, auf kaum durchschaubare Verkehrsknoten in Los Angeles und auf Highways in Kapstadt, die sich in wörtlichem Sinn über die schlichte Bebauung von Armenvierteln hinwegsetzen.

In Leverkusen braucht man nicht weit zu blicken, um zu verfolgen, wie enthusiastisch die Menschen seit den 50er Jahren den Bau von Autobahnen als Ausdruck der Modernität feierten. Daher hatte Kuratorin Heide Häusler ihr Projekt auch zuerst dem Museum Morsbroich angeboten. Aus dem Stadtarchiv und anderen Quellen hat sie manches zusammengetragen, das den Stolz der Stadtoberen um das Jahr 1970 spiegelt. Eine Werbebroschüre präsentiert das Autobahnkreuz Leverkusen in seiner Gestalt eines vierblättrigen Kleeblatts formatfüllend auf Seite eins. Noch stärker spricht der Erneuerungswille aus einem seinerzeit von der Kommune in Auftrag gegebenen Imagefilm über Leverkusen als "autogerechte Stadt". Er beginnt mit dem Abriss eines roten Backsteingebäudes, vermutlich des alten, aus der Gründerzeit stammenden Leverkusener Rathauses, das einer mit Parkhäusern unterfütterten City aus Beton weichen musste. Die anschließend werkelnden Bauarbeiter erscheinen im Film wie erneuerungsbeflügelte Heroen aus dem sozialistischen Realismus.

Wie selbstbewusst der Betonbau die Welt eroberte, zeigt sich ebenso in den Fotografien von Sue Barr: riesige Stelzen einer Autobahn, unmittelbar vor die Front eines italienischen Mietshauses gesetzt. Heute dagegen bröckelt es an den hochgemuten Architekturen von einst, in Leverkusen ebenso wie in Italien. Der Straßenverkehr droht im Stau zu ersticken, doch wundersamer Weise eröffnet ihm die Digitalisierung eine Fülle von Fortsetzungen.

Der letzte Teil der Ausstellung sucht diese dem Auge verborgenen Wege sichtbar zu machen. Ingrid Burrington hat die uns umgebenden Netzwerk-Infrastrukturen als eine verdeckte Landschaft kartografiert. Ihre grafisch ergänzten Fotografien zeigen die Unterseekabel, welche die britische Regierung und die NSA zu Spionagezwecken anzapften. Edward Snowden lieferte das Material dazu.

Henrik Spohler verbildlicht die immateriellen Datenströme anhand von Aufnahmen der Serverräume, und der erfahrene Autobahn-Künstler Thomas Bayrle füllt in einer Filmprojektion einen Kopf mit elf sich ständig verändernden Spuren von Highways.