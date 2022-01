August Sander und Bernd & Hilla Becher : Große Fotokunst in Kaiserswerth

August Sander und das Künstlerpaar Becher haben einmalige Dokumente festgehalten über die Kulturlandschaft Niederrhein und das Industriegebiet rund um den Rheinhafen. Ihre Arbeiten sind nun im Kunstarchiv Kaiserswerth zu sehen.

Die jüngere Generation mag diese Arbeit spontan mit „Rhein II“ abgleichen, der Farbfotografie von Andreas Gursky , die eine Ikone moderner Fotografie ist und mit ihrem Auktionspreis von 4,3 Millionen Dollar 2011 als teuerste Fotografie der Welt galt. Auch hier ist der legendäre Strom verewigt in einem linearen Ausschnitt. Der Rhein als Kraftort, das starke Motiv, das unergründliche Wasser, dem die Landschaft folgt. Menschenleer in beiden Motiven.

Das Schauen auf erstklassige Fotografie könnte spannender nicht ausfallen in einer Zeit, in der die Menschen sich millionenfach als Hobbyfotografen betätigen. Das Bild als Zeugnis ihres Verweilens betrachten. Hier also der meist verwackelte improvisierte Moment, dort das Bild für die Ewigkeit, das gegenwärtig aus einer zurückliegenden Lebenswirklichkeit berichtet. Sander formulierte es für sich so: „Nichts schien mir geeigneter zu sein, als durch die Photographie in absoluter Naturtreue ein Bild unserer Zeit zu geben.“