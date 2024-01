„Size matters“ im Kunstpalast Düsseldorf Gullivers Reise ins Reich der Fotografie

Welche Rolle Größenverschiebungen in der Kunst spielen können, das hat schon René Magritte mustergültig vorexerziert: 1952 malte er einen Apfel, der so mächtig ist, dass er das ihn umgebende Zimmer vollständig ausfüllt („La chambre d'écoute“). Oder handelt es sich bei dem Gehäuse am Ende um ein extrem verkleinertes Kabinett, in dem ein normalgroßer Apfel mit knapper Not Platz findet? Solche surrealistischen Rätselspiele finden sich auch in der Düsseldorfer Ausstellung. Etwa in Kathrin Sonntags Serie „Dinge im Hintergrund“, der eine Fototapete ist, also eine beliebige Skalierung erlaubt. Oder in einem Werk von Wolfgang Tillmans, der das Modell eines Ausstellungsraums im Maßstab 1:10 durch ein Stiefelpaar in Echtgröße aus den Fugen bringt. Oder auch in Alex Greins Foto eines Lorbeerkirsche-Zweigs, der eine Tür überragt.