Die einstige Winterausstellung findet erstmals im Sommer statt. Werke von 121 Künstlerinnen und Künstlern füllen den Kunstpalast.

Wie sich die Zeiten ändern! Das Museum Kunstpalast heißt nur mehr Kunstpalast, die Große Kunstausstellung NRW Düsseldorf ist jetzt in eigenwilliger Rechtschreibung „Die Grosse“, und was der Volksmund einst die Winterausstellung nannte, findet neuerdings im Sommer statt und dauert zwei Wochen länger als bisher. Früher verstand sich dieses Kulturereignis als selbst organisierte Leistungsschau der Künstlerinnen und Künstler in und um Düsseldorf. Heute gilt es als Event: eine Einladung zum unterhaltsamen Schlendern vorbei an der jüngsten Produktion aus den Ateliers, mit gelegentlichen Blicken in den Rückspiegel.