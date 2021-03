Auktions-Rekord : Künstler Beeple erhält fast 70 Millionen Dollar für digitales Kunstwerk

Mike Winkelmann, Künstlername Beeple, hat mit digitalen Bildern Collage mit dem Titel „Everydays: The First 5000 Days“ gestaltet. Foto: dpa/-

New York US-Künstler Beeple veröffentlichte seit 2007 fast täglich ein digitales Bild bei der Online-Plattform Tumblr. Jetzt fügte er winzige Abbildungen davon zu einer Collage zusammen und ließ sie versteigern. Der Preis sprengt jeden Rahmen.

Jetzt verband er sie zu einer JPEG-Datei mit 21.069 mal 21.069 Pixeln. Die Collage mit dem Titel „Everydays: The First 5000 Days“ war einem Käufer nach rund zweiwöchiger Versteigerung 69.346.250 Dollar (rund 57,8 Millionen Euro) wert. Beeple, mit bürgerlichem Namen Mike Winkelmann, veröffentlichte die erschüttert-ungläubige Reaktion seiner Familie in einem Video bei Youtube: „Ich fahre nach Disneyworld!“, rief er dort aus.