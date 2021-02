Ausstellung in Düsseldorf : Gerhard Richters radikaler Neuanfang

Gerhard Richter, "Hund", 1965. Copyright © Gerhard Richter 2021 (16022021) Foto: Copyright © Gerhard Richter 2021 (16022021)

Die Düsseldorfer Galerie Sies und Höke zeigt Arbeiten des teuersten deutschen Malers in Schwarz und Weiß. Die Hinwendung zu dieser Art zu malen war einst ein revolutionärer Schritt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helga Meister

Die Galerie Sies und Höke lädt ein, Gerhard Richters farblose, also achromatische Werke zu betrachten. Sie stammen aus allen Schaffensphasen und sind in verschiedenen Medien und Materialien gehalten. Richter startete damit in den 1960er Jahren, der Zeit der grauen Hauswände deutscher Nachkriegsbauten und schwärzlicher Zeitungsfotos. Foto-Amateure besaßen noch keine Handys zum Scharfschießen ihrer Motive, weshalb vielfach verwackelte Schwarzweiß-Aufnahmen entstanden.

Nun ist Gerhard Richter ein schlauer Fuchs, der stets neue Strategien entwickelt, auf die noch heute mancher Betrachter allzu schnell hereinfallen kann, wenn er durch die Ausstellung der 32 Werke geht. Er muss Richters trübe und unbestimmte Bilder genau betrachten, sonst nimmt er einen Druck für ein Original oder umgekehrt eine Pinselarbeit für einen Druck. Schon 1964 besaß der Künstler einen Projektor, um Fotos abzumalen. 1965 entstand mit „Hund“ seine erste kleine Edition. Hier beginnt es auch in der Ausstellung bei Sies spannend zu werden, denn Richter spielt selbst in Grau oder in Schwarz-Weiß mit dem Illusionismus.

Info Die Preise beginnen bei 35.000 Euro Vita Gerhard Richter (89 ist die Nummer eins im Kunstkompass. Die Malerei hat er im vergangenen Jahr aufgegeben. Ausstellung Galerie Sies und Höke, Poststraße 3, Düsseldorf. Preise von 35.000 bis einstellige Million Euro. Öffnung bis 2. März, Dienstag bis Freitag 10 - 18.30 Uhr, Samstag 12-14.30 Uhr.

Der Kunsthistoriker Hubertus Butin, der sich immer wieder mit Richters Kunst befasst hat, beschreibt die Entstehung des Hunde-Probedrucks, der der Multiple-Auflage vorausging. Danach stammt das Motiv vom Foto des Schäferhundes Wolfi aus dem Familienalbum seiner ersten Frau Ema. Richter griff zum breiten Flachpinsel, um die noch feuchte Siebdruckfarbe zu verwischen. Ein genialer Einfall, denn nun zeigt die erste Edition in Richters Oeuvre eine Druckgrafik mit malerischer Wirkung. Wer das Werk von der Seite betrachtet, entdeckt das feste Papier und rätselt über die Entstehung der Arbeit. Die Galerie gibt die Herstellung akkurat an: „Siebdruck in bläulichem Schwarz, auf weißem, manuell aufgetragenem Fond, auf weißem, leichtem Karton.“

Richters Grau ist nicht der Endpunkt der Malerei, sondern der Beginn eines radikalen Neuanfangs, in dem es nicht um die Höhen und Tiefen der Farbwerte auf dem planen Bildgrund geht, sondern um die Gleichwertigkeit von Schwarz und Weiß, um Flächigkeit und Reduktion. Grau dient der Distanz. Diese Farbe bringt einen Abstand zur Wirklichkeit, aber sie macht auch im übertragenen Sinn farbenblind. Und da Richter mit seiner Ironie auch vor der eigenen Person nicht halt macht, beginnt er in der Ausstellung mit einem verwischten, geradezu ärmlichen Selbstporträt als Foto, auf dem er zu schielen scheint. Die nächsten Bilder zeigen mal Ölbilder, mal Pigmentdrucke. Wer es nicht weiß, nimmt den „Tiger“ für echt, will heißen für ein Ölbild, bis er schräg auf die Fläche schaut und die Drucktechnik entdeckt.

In der seinerzeit richtungweisenden Ausstellung zu den grauen Bildern in der Kunstsammlung unter Armin Zweite gibt Richter offen zu, wie er anfangs mit der Farbe Grau hantierte. Danach verteilte er recht wahllos weiße und schwarze Ölfarbe in pastosen Flecken auf die Leinwand. Danach vermalte er die frische Farbe mit dem Pinsel, und zwar in endlosen, kurvigen Bahnen, bis nichts mehr vom Untergrund zu sehen war. Die grauen Pinselspuren im Ölgemälde „Weinernte“ zeigen ein dschungelartiges Gebilde, das dem Auge des Betrachters keinen Halt gibt, selbst wenn er sich von einem Augenarzt behandeln ließe. Richter schreckt selbst im Material vor nichts zurück. Das „Stadtbild“ von 1968 ist mit „Amphibolin“ gemalt. Das hört sich toll an, ist aber nichts anderes als lösemittelfreie und wasserabweisende Fassaden- und Innenfarbe, die es nicht in Tuben, sondern in Eimern zu kaufen gibt.

Der Künstler trägt mit dem Pinsel dicke Schichten Farbe auf, schafft mit der Rolle glatte Oberflächen oder nimmt völlig respektlos gegenüber der Kunst den Finger zur Hand, um in der monochromen Tunke herumzumalen. Mitten zwischen den Bildern hängt der Offset-Druck „Augenklinik“ von 1966. Vor einem stattlichen Herrenhaus einer Poliklinik steht ein Faktotum im weißen Kittel. Es ist eigentlich völlig unwichtig, dass einer von Richters Schwiegervätern in diesem Krankenhaus als Augenarzt beschäftigt war. Das Schild der Klinik kann man entziffern, aber über dem verschwommenen Fotodruck tanzt stolz und klar der Name Richter. Der Einzige, der bei diesem Motiv den Durchblick hat, ist der Künstler selbst.

Den Offsetdruck „Umwandlung“ produziert Richter zusammen 1968 mit seinem Kollegen und Spaßvogel Sigmar Polke. Dabei gaukelte das Künstler-Duo in fünf unscharfen Foto-Repros dem Betrachter die Verwandlung eines verschneiten Bergmassivs in eine leuchtende Kugel vor. Damit jedermann diese Behauptung glaubt, heißt es in der Bildlegende wie in einem Protokoll, das Motiv sei „am 26. April 68 für die Dauer von 2 Stunden in eine Kugel verwandelt“ worden.

Richter kehrt immer wieder zum reizlosen Grau zurück, im kleinen Stahlkreuz, in Stahlkugeln und im Offset-Druck „Herr Heyde“, der auf eine Aluplatte aufgezogen ist. Werner Heyde war ein Würzburger Klinikdirektor und hochrangiges SS-Mitglied, der für das verbrecherische Euthanasie-Programm der Nazis mitverantwortlich war. Richter hatte das Foto 1961 im „Spiegel“ gesehen, 1965 im Ölbild gemalt und multiplizierte es 2001 nach der alten Aufnahme und der alten Bildunterschrift. Mehr wird nicht übermittelt. Den Rest darf sich der Betrachter denken. Von konkreten gesellschaftlichen Utopien hat Richter ein langes Leben lang nie viel gehalten.