Film-Porträt Mit Andreas Gursky über das Sehen nachdenken

Man begleitet Gursky zu Ausstellungseröffnungen, doch die erhellendsten Einblicke in den Arbeitsprozess bieten die Szenen in Gurskys Studio. Er habe die Welt lange analog so abgebildet, wie er sie vorgefunden habe, sagt Gursky. Doch dann habe er die Möglichkeiten der Bildbearbeitung entdeckt, die Gelegenheit also, die Welt nach seinen Vorstellungen zu formen. Er zeigt verwischte Bilder aus Utah, die er mit dem Smartphone aus dem fahrenden Auto gemacht hat. Das habe ihn fasziniert, da sei er auf den Geschmack gekommen, und dieses Verfahren wandte er auch in Tokio an, wo er aus einem Zug heraus fotografierte. Er habe dort 1400 Bilder gemacht, davon zunächst 200 ausgewählt, daraus noch einmal 25. Und aus denen habe er schließlich ein Hauptbild zusammengesetzt, das ein Häusermeer mit Ausdehnung bis zum Horizont zeigt.