20 Jahre nach Diebstahl: Kunstdetektiv spürt Picasso-Bild „Buste de Femme“ auf

Amsterdam Ein Privatdetektiv aus den Niederlanden hat ein Bild von Pablo Picasso aufgespürt, das vor 20 Jahren aus der Yacht eines reichen Saudi-Arabers gestohlen wurde. Das Kunstwerk soll mindestens 25 Millionen Euro wert sein.

Arthur Brand sagte am Dienstag, er habe das Bild „Buste de Femme“ nach jahrelangen Ermittlungen in Amsterdam vor zwei Wochen gefunden. Es sei vermutlich an die 35 Millionen Euro wert. Er habe gewusst, dass es echt ist, sobald er es in den Händen gehalten habe. „Du weißt, dass es ein Picasso ist, weil etwas Magisches von ihm ausgeht“, erklärte er. Er habe das Bild einer Versicherung übergeben.