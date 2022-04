Nachruf auf den Aktionskünstler Hermann Nitsch : Kunst zwischen Blut, Gedärmen und Musik

Der österreichische Künstler Hermann Nitsch, der im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in Mistelbach nördlich von Wien gestorben ist. Foto: dpa/Roland Schlager

Mistelbach Kaum ein Künstler Österreichs hat so polarisiert: Hermann Nitschs blutige Arbeit mit Kadavern ließ niemanden kalt. Seine kontroverse Kunst hatte auch viele Gegner – von Tierschützern bis zu Wagner-Fans. Der Aktionskünstler ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

(dpa) Nackte Menschen sind mit verbundenen Augen an ein Holzkreuz gefesselt und werden mit Tierkadavern und Gedärmen eingerieben. Dabei wird ihnen immer wieder Blut eingeflößt, untermalt von bedrückenden Tönen einer Blasmusikkapelle. Die Bilder der archaischen Aktionen des österreichischen Künstlers Hermann Nitsch brennen sich ein für alle, die sie einmal gesehen haben. Der Wiener wurde für seine extremen Rituale sowohl verehrt als auch bekämpft. Wie jetzt bekannt wurde, starb der Aktionskünstler, Maler und Bildhauer am Ostermontag im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in Mistelbach, in der Nähe seines Schlosses nördlich von Wien.