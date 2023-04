Kunst von Dieter Nuhr Von Sri Lanka bis Ratingen

Binnen eines Jahres waren die Werke von Dieter Nuhr weltweit in bedeutenden Ausstellungshäusern zu sehen, darunter im Museum Correr am Markusplatz in Venedig und im Ifan-Museum Dakar, einem der wichtigsten Afrikas. Am 2. Mai eröffnet er eine Schau im Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo in Rom.