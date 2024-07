Kunst im Grünen Im liebenswerten Lantz’schen Skulpturenpark

Nur die Liebe zählt: Das gilt für das Verhältnis zur zeitgenössischen Kunst. Es gilt bekanntlich aber noch mehr für zwischenmenschliche Beziehungen. Ideal, wenn beides zusammenfindet. So wie bei Annie Sprinkle und Beth Stephens. Die beiden Amerikanerinnen sind seit 2002 unzertrennlich – im Leben wie in der Kunst. 2008 riefen sie die sogenannte ökosexuelle Bewegung ins Leben. Umweltschutz sollte sexy daherkommen statt mit erhobenem Zeigefinger, das ist das Credo von Sprinkle und Stephens, die derzeit an der Düsseldorfer Gruppenausstellung „The Park as Lover“ beteiligt sind. Die Schau läuft bis Mitte September im Lantz’schen Skulpturenpark, einer 15 Hektar großen Grünanlage im Stadtteil Lohausen.