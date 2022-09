Kulturtipps zum Wochenende : Zeitreisen und Neuanfänge: Alphaville, David Guetta und Tresenlesen

Star-DJ David Guetta legt am Samstag in Essen auf. Foto: Thibault Camus / dpa

Synthie-Sounds aus den Achtzigern, Techno- und Electro-Pop-Beats seit den Neunzigern und zwei sprachgewaltige Solisten aussem Pott. Diese Künstler gibt es schon lange, und sie sind immer noch sehens- und hörenswert. Drei Kurztrips inklusive Zeitreise.

„Forever Young“ Manchmal sind es die guten, alten Hits tief aus den 1980er-Jahren, die sich als Jungbrunnen erweisen: „Big in Japan“, „Sounds like a Melody“, „Jet Set“ und natürlich „Forever Young“. Mit diesen Songs landete die Synthie-Pop-Band Alphaville – in Münster gegründet – weltweit Hits. Am Samstag, 3. September, ab 18 Uhr, ist sie beim Oelde Open Air zu sehen und zu hören.

So wirklich in einen Dornröschenschlaf ist Alphaville nie versunken, sie produzierten weiter, gaben Konzerte – unter anderem 1993 im Libanon und spielten sich 2020 mit „I die for you today“ auf Platz 15 der deutschen Charts. Sänger Marian Gold mit seiner hellen, melodramatischen Stimme ist inzwischen das einzig verbliebene Gründungsmitglied.

Ganz zufällig sind die aktuellen Konzert-Aktivitäten natürlich nicht: Im September erscheint zum 40-Jährigen der Band das neue Album „Eternally Yours“, das die Alphaville-Klassiker im klassischen Gewand präsentiert. Sänger Marian Gold hat 23 Songs mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg neu arrangiert und aufgenommen.

Tresenlesen wiedervereinigt: Jochen Malmsheimer (li.) und Frank Goosen lesen wieder gemeinsam. Foto: Daniel Sadrowski

Info Karten gibt es online über Eventim für 39 Euro oder an der Abendkasse für 45 Euro. Oelde Open Air, Sparkassen-Waldbühne im Vier-Jahreszeiten-Park, Konrad-Adenauer-Allee 20.

Strandfeeling mit Star-DJ Ibiza, Essen, München, Ibiza. So sieht in den kommenden Tagen der Fahrplan für David Guetta aus. Der DJ, der sich angeblich 15 Minuten vor jedem Auftritt zum Entspannen in einen leeren Raum legt, bringt am Samstag, 3. September, ab 19.30 Uhr, den Baldeneysee in Essen mit Techno-Beats und Electo-Pop zum Brodeln.

Gerade hat der Star-DJ mit Sängerin Bebe Rexha gemeinsame Sache gemacht. Ihre Version von „I‘m good (Blue)“ geht viral – mit mehr als 500 Millionen TikTok-Abrufen. Mit Bebe Rexha arbeitet der 1967 in Frankreich geborene DJ nicht zum ersten Mal zusammen: 2014 schufen sie „Hey Mama“ und 2021 „Family“. Als Produzent hat Guetta mit Größen wie den Black Eyed Peas, Madonna, Shakira, Sia und Rihanna gearbeitet. Seinen ersten internationalen Erfolg feierte der Mann, der die Meute zum Tanzen bringt, 2009 mit „I gotta feeling“. Aufgelegt hat er schon fast überall: an der Chinesischen Mauer, dem Eiffelturm und jetzt am Wochenende in Essen.

Info Karten kosten ab 68 Euro. Seaside Beach Baldeney, Freiherr-vom-Stein-Straße 384, Essen. Einlass ab 17 Uhr.

Wortgewaltige Erdmännchen „Na endlich! Dat wurd ja ma Zeit“ könnte man über diese Wiedervereinigung ruhrpottlern, und damit ist eigentlich auch schon alles „gesacht“. In den 1990er-Jahren lasen sich Frank Goosen und Jochen Malmsheimer als Tresenlesen wortgewaltig und sprachakrobatisch zunächst durch Bochumer Kneipen und dann durch die Bundesrepublik. 1997 waren sie erstmals im WDR bei den „Mitternachtsspitzen“ zu sehen, heimsten ebenfalls 1997 den Publikumspreis beim Prix Pantheon und 1998 den Salzburger Stier ein. Im Jahr 2000 – nach 40 Programmen und 500 Texten – trennte sich das Kabarettistenduo. Zwei Jahrzehnte bastelten sie an ihren Solo-Karrieren: Jochen Malmsheimer mit Solo-Programmen und Fernsehauftritten in „Die Anstalt“ auf, Frank Goosen ebenfalls mit Solo-Programmen und Büchern wie „Liegen lernen“ und „Pokorny lacht“.

Während der Corona-Pandemie kamen sie wieder zusammen, und man sieht sie nun wieder gemeinsam lesen. Was nach wie vor sprachlich schön und unschlagbar komisch ist. Drei Programme haben sie seither auf Youtube veröffentlicht.

Am 5. und 6. September sind sie im Düsseldorfer Kommödchen. Titel: „Endlich in Hengenbengen! Die Rückkehr der Erdmännchen des deutschen Humors“. Was einen da so erwartet: „Die Herren werfen erinnerungsumflort manchen Blick zurück und vielleicht auch gegenwartsbesessen einen oder zwei seitwärts oder zukunftsfroh nach vorne, denn das Auge liest bei Günther würdevoll und preiswert mit.“

Wer sich am Wochenende den Erdmännchen des deutschen Humors lauschen oder sich auf die Live-Veranstaltung einstimmen will, bitte hier klicken für eine Hör- und Lachprobe.