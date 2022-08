Kulturtipps zum Wochenende : Was Herkules in unserem Wohnzimmer anrichten würde

Troja Mal wieder den alten Helden aus der Mythologie begegnen – das ermöglicht eine wunderbare CD-Box. Außerdem eine erfrischende Reise ins Eis und eine Begegnung mit einem wenig bekannten Klavierkomponisten.

Herkules, Odysseus und Co.

Neulich fiel mir beim Aufräumen eine CD-Box in die Hände, die ich mangels lexikalischer und gattungstheoretischer Zugehörigkeit in eine leere Zone meiner CD-Regale geschoben hatte und dort kaum mit Absicht wiedergefunden hätte. Sie fiel außerdem aus dem Alphabet und aus allen Disziplin zwischen Klassik, Jazz, Folk und Rock. Sie bietet nämlich Sagen des klassischen Altertums, aufgeschrieben von Gustav Schwab, dem Großmeister einer Mythologie, die für Otto Normalverbraucher aufbereitet wird.

Auf 24 CDs versammelt die Box alle Helden und Heroen zwischen Odysseus und Herkules, fast glaubt man, Homer oder Ovid säßen hinter dem Mikrofon. In Wirklichkeit ist es der großartige Matthias Ponnier, der in einer Mischung aus Märchenonkel und Staatsanwalt von kühnen Taten, von Lieb- und Machenschaften berichtet, als könne er manches selbst nicht glauben: Es liegt ein Staunen in der Stimme, wie denn auch anders, wenn wilde Tiere gezähmt und einäugige Riesen ausgetrickst werden. Ponnier zeigt uns, dass Götter eben auch nur Menschen sind, der oberste war natürlich der schlimmste, und er zeigt, dass es auch damals bereits erstens eine höhere Gerechtigkeit gab und zweitens das phänomenale Walten göttlicher Sanftmut, wenn Todgeweihte in letzter Minute vor dem Hades gerettet wurden.

Diese Box gehört in jeden Haushalt, in dem die typischen Märchen auserzählt sind und Sehnsucht nach jenen Sagen besteht, aus denen der Schoß unserer Kultur eben auch besteht. Hier werden sie nicht nur zu einem akustischen Signal, sondern lebendig. Was Herkules in unserem Wohnzimmer anrichten würde? Er würde uns hörend zum Staunen bringen.

Die 50 Farben von Schnee

Angesichts schier unendlicher Hitze gibt es neuropsychologisch einen Trick, wie uns gleich gefühlt zehn Grad kühler um den Körper und um den Geist wird: Man muss sich Bilder vom Schnee und vom Winter anschauen. Das klingt natürlich nach einem sehr banalen Manöver, zumal man sich Bilder vom Schnee irgendwie sehr langweilig vorstellt. Doch ich als jemand, der einen nicht gerade winzigen Teil seines Lebens in Finnland verbracht hat, kann sehr authentisch berichten, dass der Winter und der Schnee in vielen Farben leuchten. Damit man mir nicht Parteilichkeit für finnische Angelegen vorwirft, habe ich ein kleines Video der Deutschen Welle aus Grönland ausgesucht, das die Schönheit der Insel, die Ausgelassenheit einer Tour mit Schlittenhunden und auch die klimatischen Probleme von heute demonstriert.

Märchen mit russischer Seele

Zu den weniger bekannten russischen Komponisten im zweiten Glied zählt ohne Zweifel Alexander Tscherepnin (1899 bis 1977). Den kennt mancher Klavierschüler aus pädagogisch wertvollen Anthologien, in denen Musik für den ersten Hausgebrauch angeboten wird, ohne dass man sich die Finger bricht – und in der Tat: Manches aus Tscherepnins Feder besitzt eine instruktive Leichtigkeit, dass auch Kinder sie leicht lesen, gern begreifen und problemlos spielen können.

Tscherepnin konnte aber auch anders. Er selbst war ja ein großartiger Pianist gewesen, der Russland mit seiner Familie schon früh verlassen hatte und über Paris und Shanghai in die USA ging, wo er zunächst in Chicago und dann in New York wirkte, als Lehrer wie als konzertierender Pianist. Er trug also viele Welten in sich, er hatte Kontakt zu Ravel gehabt, doch auch zu Bernstein, auch zu Prokofieff. Das ergab eine befruchtende Vielseitigkeit. Trotzdem kratzte er sich seine russischen Wurzeln nie aus der Seele.

Jetzt hat der Pianist Alexander Gadjiev beim Label Cavi-Musik eine sehr schöne Klavierplatte vorgelegt, auf der wir Tscherepnin als meisterhaften Erzähler erleben. Sehr geschmackvoll und fast erlesen klingen die „Quatre Préludes Nostalgiques“ von 1923. Noch jünger, nämlich gerade mal 18, war der Komponist, als er seine tönende Klavierversion von Puschkins Märchen „Vom Fischer und dem Fischlein“ komponierte. Man sitzt bei dem frühreifen Tscherepnin und seinem großartigen Interpreten Gadjiev wie im Kino.