Kulturtipps zum Wochenende : Ein Organist spielt für den Frieden in der Ukraine

Heute wandeln wir auf der Achse des Bösen, doch das Gute siegt. Wir stellen ein Konzert für die Opfer des Ukraine-Kriegs vor, loben ein Buch über eine unmögliche Liebe in Nordkorea – und erinnern an einen fast vergessenen Barockkomponisten.

Ein Totengebet auf vier Manualen

Der 1988 geborene US-Amerikaner Nathan Laube zählt zu den großartigsten Organisten unserer Zeit. Jetzt kommt er zu einem Orgelkonzert in die Düsseldorfer Lambertus-Basilika, das den Opfern des Kriegs in der Ukraine gewidmet ist. Laube, der mittlerweile Orgelprofessor in Stuttgart ist, spielt am Montag, 4. April, 19.30 Uhr, auf der viermanualigen Rieger-Orgel ein klug zusammengestelltes Programm: César Francks Fantasie in A-Dur, Leo Sowerbys „Requiescat in Pace“ (als Gedenken an die Verstorbenen), das „Attende Domini“ (alter Fastenzeit-Hymnus) von Jeanne Demessieux sowie seine eigene Bearbeitung der Klaviersonate h-Moll von Franz Liszt. Der Eintritt dieses Konzertabends, der in der Reihe der „Internationalen Orgelkonzerte“ in der Lambertus-Basilika stattfindet, ist frei.